T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de sendikal hakları kısıtlayan yasaya ret WASHINGTON (A.A)

09 Kasım 2011 12:03

-ABD'de sendikal hakları kısıtlayan yasaya ret WASHINGTON (A.A) - 09.11.2011 - ABD'de gelecek yılki başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlemede kritik eyaletlerden biri olan Ohio eyaletinde düzenlenen referandumda, kamu çalışanlarının sendikal haklarının kısıtlanmasını öngören yasa büyük bir oy farkıyla reddedildi. Bu sonuç, yasanın destekçisi olan Cumhuriyetçilere darbe vururken, geçen yılki ara seçimlerde yaşadıkları önemli kayıpların ardından toparlanmaya çalışan Demokratlar ve sendikalar açısından ise zafer niteliği taşıyor. Oyların tamamına yakınının sayıldığı eyaletteki seçmenlerin yüzde 61'i, yasanın reddedilmesi yönünde oy kullandı. Eyaletin Cumhuriyetçi çoğunluklu yerel meclisi tarafından mart ayında kabul edilen yasa, Cumhuriyetçi Vali John Kasich tarafından da imzalanmıştı, ancak yürürlüğe girmesi için referandum sonuçları bekleniyordu.   Vali Kasich, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, yasanın muhaliflerini kutlarken, şimdi bundan sonra nasıl bir adım atması gerektiği üzerinde düşüneceğini söyledi. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, yaptığı yazılı açıklamada, ''ABD Başkanı Barack Obama'nın, işçilere destek verdikleri ve toplu pazarlık haklarını ortadan kaldırma çabalarını yenilgiye uğrattıkları için Ohio halkını kutladığını'' belirtti. Carney, ''Obama'nın ayrıca, bu hakları savunmak için tavır alan öğretmenleri, itfaiyecileri, hemşireleri, polis yetkililerini ve diğer işçileri tebrik ettiğini'' de bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24