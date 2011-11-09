-ABD'de sendikal hakları kısıtlayan yasaya ret WASHINGTON (A.A) - 09.11.2011 - ABD'de gelecek yılki başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlemede kritik eyaletlerden biri olan Ohio eyaletinde düzenlenen referandumda, kamu çalışanlarının sendikal haklarının kısıtlanmasını öngören yasa büyük bir oy farkıyla reddedildi. Bu sonuç, yasanın destekçisi olan Cumhuriyetçilere darbe vururken, geçen yılki ara seçimlerde yaşadıkları önemli kayıpların ardından toparlanmaya çalışan Demokratlar ve sendikalar açısından ise zafer niteliği taşıyor. Oyların tamamına yakınının sayıldığı eyaletteki seçmenlerin yüzde 61'i, yasanın reddedilmesi yönünde oy kullandı. Eyaletin Cumhuriyetçi çoğunluklu yerel meclisi tarafından mart ayında kabul edilen yasa, Cumhuriyetçi Vali John Kasich tarafından da imzalanmıştı, ancak yürürlüğe girmesi için referandum sonuçları bekleniyordu. Vali Kasich, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, yasanın muhaliflerini kutlarken, şimdi bundan sonra nasıl bir adım atması gerektiği üzerinde düşüneceğini söyledi. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, yaptığı yazılı açıklamada, ''ABD Başkanı Barack Obama'nın, işçilere destek verdikleri ve toplu pazarlık haklarını ortadan kaldırma çabalarını yenilgiye uğrattıkları için Ohio halkını kutladığını'' belirtti. Carney, ''Obama'nın ayrıca, bu hakları savunmak için tavır alan öğretmenleri, itfaiyecileri, hemşireleri, polis yetkililerini ve diğer işçileri tebrik ettiğini'' de bildirdi.