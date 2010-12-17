-ABD'DE SENATODA BEKLEYEN NÜKLEER ANLAŞMAYA ONAY VERDİ WASHINGTON (A.A) - 17.12.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ABD ile Rusya arasındaki yeni Nükleer Silahların İndirimi (START) anlaşmasının, ülkesinin füze savunma konusunda ve nükleer silah stokunun modernleştirilmesine dair planlarına "hiçbir şekilde sınırlama getirmediğini" söyledi. Gates, ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkesinin Afganistan stratejisiyle ilgili olarak Beyaz Saray'da yaptığı açıklamaların ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin, bazı Cumhuriyetçi senatörlerin itirazları yüzünden henüz Senato'da onaylanmayan START anlaşmasına dair sorularını da yanıtladı. Kongre'de, anlaşmanın ABD'nin nükleer silah stokunun modernleştirilmesine ve ABD'nin füze savunma konusunda yol alma planlarına olası etkileri konusunda "bazı meşru kaygılar ve yanlış anlamaların" olduğunu belirten Gates, "Ama bu kaygıların tümünün ele alındığını düşünüyorum" dedi. Gates, "Bu anlaşma, kafamızda planladıklarımızı ya da füze savunma sistemi konusunda yapmak istediklerimizi hiçbir şekilde sınırlamıyor" ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Cumhuriyetçi senatörlerin, START anlaşmasının sahip olduğu değerleri farkına varmada daha istekli göründüklerini, bunu cesaret verici bulduğunu belirtti. Anlaşmanın Senato'da onaylanmayı hak ettiğini ifade eden Clinton, "bunun sadece sahip olduğu değerler bakımından değil, geleceğin tehditlerine karşı işbirliği yapmada Rusya, Avrupa ve ABD'nin birbirine daha yakın hale getirilmesi çabaları bakımından da önemli olduğunu" kaydetti. ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral James Cartwright da, START anlaşmasının, sadece nükleer konudan ibaret olmaktan çok, "iki ülke ilişkilerini ilgilendirdiğini" kaydetti. Cartwright, ABD ordusunun tüm komuta kademesinin START anlaşmasına güçlü destek verdiğini belirtti. START anlaşmasının onayı için Senato'nun üçte biri, yani 100 senatörün 67'sinin "evet" oyu gerekiyor. Senato, ABD Başkanı Barack Obama'nın en üst sıradaki önceliklerinden biri olan START anlaşmasıyla ilgili görüşmelere başladı, ancak Cumhuriyetçilerin çeşitli itirazları nedeniyle henüz oylama aşamasına geçilemedi. Yeni START anlaşması, ABD ve Rusya'nın konuşlandırılmış nükleer silahlarda 7 yıl içinde yüzde 30 oranında kesintiye gitmelerini öngörüyor.