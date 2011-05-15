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Dünya

ABD'DE SEL TEHLİKESİ MORGANZA (A.A)

15 Mayıs 2011 12:14

-ABD'DE SEL TEHLİKESİ MORGANZA (A.A) - 15.05.2011 - ABD'deki Mississippi Nehri'nin suları, eriyen kar suları ve sağanak nedeniyle son 70 yılın en yüksek düzeyine ulaşınca, Baton Rouge ve New Orleans kentleri ile çok sayıda petrol rafinerisi ve kimya fabrikası için ortaya çıkan sel tehlikesini önlemek amacıyla, ''taşkın önleme sistemleri'' devreye girdi.  New Orleans kenti için, 2005 yılında büyük bir yıkıma yol açan Katrina Kasırgası'ndan daha tehlikeli olabilecek selin önlenmesi için Morganza bent kapakları yaklaşık 40 yıldır ilk kez açıldı ve suyun bir bölümü başka mecraya yönlendirildi. Kapakların açılmasıyla 40 hektar kuru alan, yarım saat içerisinde 0,3 metre yüksekliğinde suyla doldu.  Yetkililer, Mississippi boyunca sel önleme amacıyla inşa edilmiş tüm sistemleri kullanacaklarını belirtiyor. 1927'de yüzlerce kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de evsiz kalmasına, tarım arazilerinin sular altında kalmasına yol açan selden sonra, nehir boyunca, sel önleme amaçlı set ve bent sistemleri inşa edilmişti. Morganza bent kapaklarının açılmasıyla, nehir üzerindeki sel önleme sisteminin üç aracı, ilk kez aynı sırada devreye girmiş oldu. Bu tedbirler var olan sel tehlikesinin tarihsel önemini gösteriyor. 

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