ABD'de sel dokuz can aldı

ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı selde, daha önce 9 olarak açıklanan ölü sayısının 18'e, kaybolanların sayısının da 40'a yükseldiği bildirildi.

Teksas eyaletinde etkili olan aşırı yağış, hayatı felç etti. Sular altında kalan Houston'da bine yakın ev hasar gördü. Teksas'taki Blanco nehrinde su seviyesi 30 dakikada 3 metreden 12 metreye kadar çıktı. Civarda bulunan yüzlerce araç sele kapıldı.



Eyalette 100 bine yakın ev elektriksiz kaldı. Felaket, ayrıca, NBA takımı Houston Rockets'ın 200 kadar taraftarının Houston'daki Toyota Center'da mahsur kalmasına neden oldu.



Şiddetli yağış ve selden zarar gören bölgeleri ziyaret eden Teksas Valisi Greg Abbott, felaketin boyutlarının büyük olduğunu söyledi. Vali Abbott, 37 ilçede acil durum ilan etti.



Houston Belediye Başkanı Annise Parker da valiye kentte acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu.



ABD Başkanı Barack Obama, sel felaketi nedeniyle Teksas Valisi Abbott'a taziye mesajı gönderdi. Obama, eyalete federal yardımda bulunabileceğini belirtti.



Yetkililer, Anma Günü olduğu için resmi tatilde meydana gelen sel felaketinde can kaybının yüksek olmadığına dikkati çekti.



Ulusal Meteoroloji Servisi, Teksas'ta yağışların devam edeceği ve daha fazla bölgede etkili olabileceği uyarısında bulundu.