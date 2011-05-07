-ABD'DE SEL 500 EVE HASAR VERDİ MONTPALIER (A.A) - 07.05.2011 - ABD'nin Kuzeydoğu kesiminde Kanada sınırındaki Champlain Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çevredeki evlerin sular altında kaldığı, 500 evin yıkıldığı veya tahrip olduğu bildirildi. Selin, gölün doğu ve batı yakalarındaki Vermont ve New York eyaletlerini etkilediği belirtildi. Bölgedeki selden Kanada'daki yerleşimler de etkilendi. Kanada'nın Quebec eyaletinin Monteregie ve Richelieu bölgesinin, son 150 yılın en büyük sel felaketi ile karşı karşıya olduğu bildirilmişti.