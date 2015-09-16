ABD'de sel 16 can aldı

ABD'de şiddetli yağmurun yol açtığı sellerde en az 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de kayboldu.

Utah'ın Hildale ile Arizona'nın Colorado City sınırında etkili olan sel nedeniyle yolda giden 2 araç mahsur kaldı. İki araçta toplam 16 kişinin olduğunu belirten yetkililer, bunlardan 12'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında 4 yaşındaki bir çocuğun da olduğu ifade edildi. Araçtakilerin, parktan evlerine doğru gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Zaman'da yer alan habere göre, sele tanık olan vatandaşlar, her şeyin 45 dakika içinde olduğunu söyledi.

Selde kaybolan 9 kişi için arama kurtarma çalışmaların devam ediyor.

Polis, Utah'ın Hildale ile Arizona'nın Colorado City sınırında etkili olan sel nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.