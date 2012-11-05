ABD başkanlık seçimlerinde anketler ne diyor?

ABD başkanlık yarışında Barack Obama ve Mitt Romnney seçim kampanyalarının son gününe hazırlanıyor. Başa baş görünen yarışta iki lider de kilit eyaletlerin oyunu garantilemek için uzun mesafeler kat edecek.

Başkan Obama, Wisconsin eyaletinde rock yıldızı Bruce Springsteen'in de katılacağı bir miting yaptıktan sonra Iowa ve Ohio'ya geçecek.

Mitt Romney ise anketlerde önde göründüğü Florida'yı, ayrıca Virginia, New Hampshire ve Ohio'yu ziyaret edecek.

Ulusal anketlerde iki lider aynı puanda görünse de, pek çok kilit eyalette Obama az farkla önde gidiyor.

Bir eyaleti kazanan aday, oradaki Seçici Kurul oylarının tümünü aldığı için kilit eyaletler önemli.

Emin değiller

BBC'nin Kuzey Amerika editörü Mark Mardell iki tarafın da kendinden çok emin görünmediğini söylüyor.

Dokuz kilit eyaletteki kampanya özellikle hiçbir Cumhuriyetçi adayın kaybedip de Beyaz Saray'a girmeyi başaramadığı Ohio'da odaklanıyor.

Cumhuriyetçi aday Romney dünü Pensilvanya'da geçirdi.

Demokrat Başkan Obama ise New Hampshire, Florida, Ohio ve Colorado'da seçmenlere hitap etti.

Demokratlar Florida'da oy kullanmak için benzeri görülmemiş bir talep olduğu gerekçesiyle, oylarını erken kullanmak isteyenlere daha fazla zaman tanınması için mahkemeye başvurdu.

Cumhuriyetçi aday Romney ise dün Ohio'da yaptığı konuşmada Başkan Obama'yı "partiler üstü başkan" olma sözünü tutmadığını söyleyerek eleştirdi.

Romney rakibi için "Bölücü oldu, suçladı, saldırdı ve bu arada yalnızca Cumhuriyetçileri değil, bağımsızları da dinlemedi." diye konuştu.

Obama'nın Ohio'da gece saatlerinde yaptığı mitingi ise şarkıcı Stevie Wonder açtı.

Obama gün boyunca yaptığı konuşmalarda sağlık ve üniversite öğrencilerine maddi yardım gibi konularda taviz vermeyeceğini söyledi.

Mitt Romney beyaz, yaşlı ve koyu Hristiyan çevrelerin oylarını alırken, Obama da kadın, beyaz olmayan ve genç seçmenlerin favorisi.

ABD'de başkanı Seçici Kurul belirliyor. Her eyalete nüfusuna göre Seçici Kurul üyesi veriliyor; 270 üyenin oyunu alan aday başkan oluyor.

Anketler ne diyor?

amerikaninsesi.com'da yer alan habere göre; CNN televizyonunun yaptığı son anket hem Obama hem Romney’in %49 oranında destek gördüğünü gösteriyor. Rasmussen anketi de iki adayı %49 oy oranıyla başabaş gösteriyor.

Washington Post ile ABC televizyonunun son yaptığı anket adaylar arasındaki puan farkı sadece bir. Haftalar boyunca adayları başabaş gösteren Washington Post ve ABC’nin son anketinde, Obama’nın oy oranı %49 iken, Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney’in aldığı destek %48 olarak görünüyor. Romney, bu ankette Ekim ayı sonunda kısa bir dönem üç puanlık farkla Başkan Barack Obama’nın önüne geçmişti.

Pew Araştırma Merkezi’nin son anketine göre ise Obama, seçimlerde oy kullanması muhtemel seçmenler arasında %48 oranında destek görürken rakibi Romney’in aldığı destek %45. Yine geçen hafta aynı kuruluşun yaptığı kamuoyu yoklamasında her iki aday başabaş gidiyordu. Pew Araştırma Vakfı’na göre Obama’nın son ankette öne geçmesinde Sandy Kasırgası rol oynadı: Bu ankete katılanların %69’u Başkan Obama’nın kasırga ve sonrasındaki gelişmeleri idare etme şeklini onaylıyor.