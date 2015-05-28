ABD'de şarbon paniği



ABD Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada en az bir canlı bakterinin olduğu bir numunenin ülke genelindeki birçok laboratuvara gönderildiği bildirildi. Bu numuneden ülkenin 9 eyaletinin yanı sıra ABD'nin Güney Kore'deki üssüne de ulaştığı belirtildi. Güney Kore'de 22 kişinin ölümcül şarbon bakterisi ile temasta bulunduğu kaydedildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada Utah eyaletindeki Dugway Proving Ground Üssü'nde geçen yılın mart ayında bir şarbon numunesinin ışınla öldürülmeye çalışıldığı kaydedildi. Deneyin 9 parçaya bölündüğü ve onu takip eden aylarda bilimsel çalışma amacıyla diğer üslere gönderildiği, onların da numuneleri çoğaltıp özel laboratuvarlara ilettiği ifade edildi. Bir Pentagon çalışanı, aralarında Kaliforniya, New York ve Teksas'ın da olduğu birçok eyalette bir düzine laboratuara bulaşıcı şarbon bakterisinin ulaştığını kaydetti.

Hata, ulaşan numunedeki canlı şarbon bakterisinin bir özel laboratuarda fark edilmesi sonucu ortaya çıktı. Pentagon'dan yapılan açıklamada hatanın ortaya çıkmasından sonra diğer laboratuvarlara gönderilen numuneler incelenmeye başlandı, mağdurlar tedavi altına alınıyor.

Pentagon Sözcüsü Steven Warren "Kamuya yönelik tespit edilmiş bir tehlike ve şüpheli bir durum veya şarbon hastalığına yakalandığı kesinleşen bir vaka yok" diye konuştu.

Amerikan kamu kurumları son yıllarda tehlikeli maddelerle dikkatsiz yapılan deneyler nedeniyle sık sık eleştirilerin odağı olmuştu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bu nedenle iki laboratuvarını kapatmak zorunda kalmıştı. Bunlardan birindeki sebep yine şarbon bakterisi ile yapılan acemice deneylerdi.

ABD'de 2001 yılında anonim bir mektup içinde gönderilen şarbon bakterisi, 5 kişinin ölümüne yol açmıştı.

ABD ölümcül şarbon bakterisini geçmişte biyolojik silah programında kullanmıştı. Ancak Washington yönetimi, 1975 yılında biyolojik silahların kullanılmasını yasaklayan uluslararası anlaşmayı imzalamıştı.