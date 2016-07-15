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Dünya

ABD'de sanatçılardan polis şiddetine tepki

ABD’de polis tarafından vurularak öldürülen siyahlar için sanatçılar, ölümleri protesto eden bir video paylaştı

15 Temmuz 2016 01:44

ABD’de polis tarafından vurularak öldürülen siyahlar için sanatçılar, ölümleri protesto eden bir video paylaştı. İçlerinde Rihanna, Beyonce, Pink, Bono, Janelle Monae, Adam Levine, Lenny Kravitz, Snoop Dogg ve Miguel gibi birçok ismin olduğu sanatçılar kaydedilen videoda “Eğer ABD’de yaşayan bir siyahsanız, öldürülmeniz için 23 tane neden var” diyerek  insanların ölüm nedenlerini sıraladılar.

#23WAYS hashtag’i ile Twitter’da da desteklenen videoda, dükkanın önünde CD satmak, kazadan sonra yardım çağırmak, gülmek, kız arkadaşının arabasına binmek, arkadaşlarıyla eve yürümek ve kırık fren lambasıyla araba kullanmak gibi ölüm nedenleri tek tek sayılıyor ve kurbanların fotoğrafları ekrana geliyor.

Videoda kampanyasının yürütücülerinden Müzisyen Alicia Keys Barack Obama’ya seslenerek, bütün vatandaşların eşit olduğunu, ırkçılık hakkında yasal düzenlemelerin yapılması konusunda çağrıda bulunuyor.

 

NBA yıldızları da tepki gösterdi

 

ABD'de dünkü ESPY's ödüllerinde de ülkenin en önemli sporcuları arasında yer alan NBA yıldızları LeBron James, Dwyane Wade, Chris Paul ve Carmelo Anthony ortak bir açıklamayla polis şiddetine tepki gösterdi.

 

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