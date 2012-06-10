ABD'de sambayı Messi yaptı

Arjantin ile Brezilya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede Lionel Messi fırtınası esti. Arjantin ile Brezilya'nın oynadığı hazırlık karşılaşmasında Arjantin, Messi'nin attığı 3 golle Brezilya'yı 4-3 mağlup etti.

Dünya futbolunun iki dev ülkesinin karşı karşıya geldiği Arjantin ile Brezilya'nın oynadığı hazırlık karşılaşmasına Lionel Messi damga vurdu. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede hat-trick yapan yıldız futbolcu, takımının sahadan 4-3 galip ayrılmasını sağladı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Romulo ile 1-0 öne geçen Brezilya, 32 ve 35. dakikalarda Messi'yi durduramayınca 2-1 geriye düştü. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Brezilya Oscar ile beraberliği yakaladı. 71. dakikada Hulk'un golü ise Sambacıları bir kez daha öne geçirdi. 76. dakikada Fernandez ile yeniden eşitliği sağlayan Arjantin, 85. dakikada Messi ile bir gol daha buldu ve rakibini 4-3 mağlup etti. Bu sonuç Londra Olimpiyatları'na hazırlanan Brezilya'nın moralini bozarken, milli takımdaki performansı eleştirilen Messi, Barcelona forması altında gerçekleştirdiklerini Arjantin'e de taşıyabileceğini göstermiş oldu