-ABD'de saldırı planlayan bir kişi tutuklandı BOSTON (A.A) - 28.09.2011 - ABD'de, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre binasına saldırı planladığı iddia edilen bir kişi tutuklandı. Amerikalı yetkililer, Massachusetts eyaletinden 26 yaşındaki Rezwan Ferdaus adlı Amerikan vatandaşının, plastik patlayıcı doldurulmuş uzaktan kumandalı bir uçakla Pentagon ve Kongre binasına saldırı planlamakla suçlandığını söyledi. ABD Adalet Bakanlığı'nın Boston kentindeki bürosundan yapılan açıklamada da Ferdaus'un, denizaşırı konuşlanan Amerikan askerlerine saldırılar düzenlemesi için El Kaide örgütüne destek ve kaynak sağlamaya çalışmakla da suçlandığı belirtildi. Açıklamada, Amerikan halkının, patlayıcıların Federal Soruşturma Bürosu ajanları tarafından kontrol altına alınması nedeniyle hiçbir zaman tehlike içinde olmadığı da vurgulandı. Amerikalı savcı Carmen Ortiz de Ferdaus hakkındaki iddiaların, zanlının uzun süredir ABD'ye karşı şiddet eylemleri planladığını gösterdiğini ifade etti.