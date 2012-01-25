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Dünya

ABD'de sahile 85 yunus vurdu ANKARA (A.A)

25 Ocak 2012 12:35

-ABD'de sahile 85 yunus vurdu ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - ABD'nin doğusundaki Cape Cod doğa parkının yakınlarında sahile vuran 85 yunustan 50'sinin öldüğü bildirildi.  Uluslararası Hayvanları Koruma Fonu (IFAW) sözcüsü AJ Cady, 35 yunusun hala hayatta olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.  Cady, 16 yunusun erişilmesi güç bölgelerde bulunduğunu belirtti.  12 Ocak'tan bu yana 101'den fazla yunusun sahile vurduğunu kaydeden Cady, genellikle bir yıl içinde yaklaşık 120 yunusun sahile vurduğunu, sadece iki hafta içinde bu kadar çok yunusun sahile vurmasına çok şaşırdıklarını söyledi.  Yunusların grup halinde dolaştıklarını ifade eden Cady, kimi zaman yiyecek peşine düşen yunusların yollarını kaybederek sahile vurduklarını sözlerine ekledi.  Kurtarma ekipleri, yaralı kurtardıkları anne ve yavru yunusu New England Akvaryumu'nda tedavi ettikten sonra denize geri bıraktı.  Yeni Zelanda'ya ait Güney Adası'nda da 99 balina sahile vurmuş, 36'sı ölmüştü. 

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