ABD'de saati bomba sanıldığı için gözaltına alınan Ahmed, Başbakan Davutoğlu ile görüşecek

ABD’nin Teksas eyaletinde öğretmenine göstermek için okula götürdüğü elektronik saatin bomba sanılması üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan öğrenci Ahmed Muhammed'in, New York’ta Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşeceği belirtildi.

14 yaşındaki Ahmed’in babası Muhammed El-Hasan Muhammed, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yarın New York'ta katılacağı akşam yemeğini organize eden Türken Vakfı’ndan davet aldıklarını ve söz konusu yemeğe Ahmed ile birlikte katılacaklarını açıkladı.

Sudan asıllı ailenin Irving kentindeki evinde anne Muna İnrahim ile birlikte açıklamalarda bulunan El-Hasan Muhammed, “Oğlumuzun başına gelenler dünyadaki herkesi, özellikle de Türkleri etkiledi. Türkiye yaşadığımız zor süreçte, en başından beri bize gerçek anlamda destek oldu. Onlar için dua ediyoruz” dedi.

Türkiye'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Türken Vakfı başta olmak üzere tüm Türk halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiklerini dile getiren El-Hasan Muhammed, “Şimdi de bizi Başbakan Davutoğlu ile görüşebilmemiz için Türken Vakfı’nın New York’ta düzenleyeceği yemeğe davet ettiler. Bu davet, Türklerin bize verdiği desteğin somut bir göstergesidir. Bu yüzden bu davete kesinlikle katılacağız” diye konuştu.

Müslümanların birbirlerinin acılarını paylaşmasının, İslam’ın bir gereği olduğunu belirten El-Hasan Muhammed, Türk halkının verdiği desteğin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Süreci başından beri yakından izleyen Türk medyası ve yetkililerinin içten yaklaşımını çok etkileyici bulduklarını, destek için atılan somut adımların kendilerine güven verdiğini belirten El-Hasan Muhammed, Türk halkına olan minnettarlığını basın aracılığıyla da olsa iletebilmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

El-Hasan Muhammed, olayın ardından dünya gündemine oturan Ahmed’in durumu hakkında ise, “Oğlum yaptığı bir buluş nedeniyle inanılmaz bir muamele gördü. Bu süreçte çok sıkıntılar çekti, çekmeye de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ahmed'in olaydan sonra bir daha MacArthur Lisesi’ne dönmek istemediğini dile getiren El-Hasan Muhammed, oğlunun hangi okulda eğitim alacağının henüz kesinleşmediğini belirterek, "ABD içinden ve dışından birçok teklif var, ama henüz son kararı vermedik” diye konuştu.

Obama, Beyaz Saray'a davet etmişti

Gözaltı olayının duyulmasından hemen sonra Başkan Obama tarafından Beyaz Saray'a davet edilen Muhammed, Demokrat Parti başkan aday adaylarından Hillary Clinton, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, NASA, Google ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) gibi kişi ve kuruluşlardan da davet ve destek mesajları almıştı.

Twitter'da açılan #IStandWithAhmed (Ahmedin yanındayım) etiketiyle kendisine destek mesajları yağan Muhammed, Kanada'nın Toronto kentinde 28 Ekim'de Bilim Fuarı düzenleyecek olan Chris Hadfield tarafından da etkinliğe özel davet edilmişti.