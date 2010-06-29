Abd'de 'Rus ajanı' operasyonu

T24-

Rusya ise tutuklamalara neden olan istihbaratı 'çelişkili' olarak nitelendirdi. Bu haberin yanında dünya basınında bugün ayrıca Türkiye'nin İsrail uçaklarına hava sahasını kapamasının yankıları sürüyor.

İşte dünyada günün öne çıkan manşetleri:



THE NEW YORK TIMES: FBI 10 kişiyi 'Rus ajanı' olduğu gerekçesiyle tutukladı

On yıldan fazladır Seattle'dan New York'a ABD 'nin çeşitli şehirlerinde bulunan banliyölerde sıradan hayatlar sürdüren 10 kişi, sahte isimlerle yaşadıkları ve Rusya 'ya ABD 'nin "politika yapıcı çevreleri"ne sızmaya çalışan bir Rus casusluk ağının parçası oldukları gerekçesiyle FBI tarafından tutuklandı.

Bundan en az yedi yıl önce başlayan bir soruşturma Pazar günü Yonkers, Boston ve Kuzey Virginia'da 10 kişinin tutuklanmasıyla son noktaya ulaştı. Yetkililerin "Yasadışılar Programı" olarak adlandırdığı uzun vadeli SVR (Sovyetlerin dağılmasından sonra KGB'nin yerine kurulan gizli servis) planı, ABD 'ye Rus ajanlar yerleştirilerek bilgi toplanmasını ve daha fazla ajanın programın bünyesine katılmasını amaçlıyor.



Savcılar söz konusu kişilerden nükleer silahlar, ABD 'nin İran politikaları, CIA'in lider kadroları, Kongre'deki siyasi olaylar ve daha başka konularda bilgi toplamalarının istendiğini belirtti. Rus ajanların bağlantı kurduğu kişiler arasında eski bir üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi ve bir nükleer silah araştırmacısı da var.

Tutuklanan kişiler hakkındaki suçlamalarda bilgi sızdırdıkları yer almıyor. Dahası beş çiftten oluşan bu ağın ne kadar bilgi toplayabildikleri de tam bilinmiyor.

Yetkililer geçtiğimiz hafta sonu ABD Başkanı Barack Obama 'yla Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in görüşmesinden hemen sonra yaşanan tutuklamaların zamanlamasının Obama'yı rahatsız ettiğini ancak savcıların hedeflerin bazılarının kaçmasından endişe ettiği için bu ortamda hareket ettiğini belirtti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuyla ilgili açıklama istediklerini söyledi. Reuters’ın Rus Interfax haber ajansına dayandırdığı haberine göre Lavrov, tutuklama olayıyla ilgili olarak, “Konu bize açıklanması, umuyorum yetkililerden bir açıklama gelecek” dedi.





Lavrov, Medvedev’in geçen haftaki ABD ziyaretini hatırlatarak, “Zamanlama özellikle çok zarifti” dedi.





REUTERS: Rusya 'ya göre istihbarat "çelişkili"

Interfax haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD 'nin casusluk suçlamaları üzerinde çalışmalar yaptığını açıklarken, tutuklamalara neden olan istihbaratın çelişkili olarak niteledi.



Reuters ajansına daha önce konuşan Rusya 'nın dış istihbarat servisi ve Başbakan Vladimir Putin 'in baş sözcüsü, ABD 'nin suçlamalarıyla ilgili yorum yapmayı reddetmişti.



DAILY TELEGRAPH: AB'nin yeni dönem başkanı Belçika'dan Türkiye'ye destek

Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz'dan itibaren devralacak olan Belçika'nın AB işlerinden sorumlu bakanı Olivier Chastel, hâlihazırdaki dönem başkanı ülke İspanya'daki AB işlerinden sorumlu bakan Diego Lopez Garrido'yla düzenlediği ortak basın toplantısında önümüzdeki aylarda Türkiye'yle yeni müzakere başlıkları açılabileceğini söyledi.

İspanya da dönem başkanlığı sırasında Fransa ve Almanya'nın direnişine rağmen Türkiye'nin üyeliğine destek vermişti.



Belçika'nın planları arasında Hırvatistan ve İzlanda'nın da üyelik süreçlerini hızlandırmak var.

Türkiye AB ile 2005'ten bu yana müzakereleri sürdürüyor ancak 35 başlığın henüz sadece 12 tanesi açılabildi. Kıbrıs Rum Yönetimi'yle yaşanan limanlar ve havaalanları sorunu nedeniyle sekiz başlık henüz kilitli durumda.

Hırvatistan Türkiye'yle aynı dönemde müzakerelere başladı ve 2012 sonunda süreci tamamlayıp tam üyeliğe geçiş umudu taşıyor. İzlanda'yla üyelik müzakerelerine başlanmasına ise 17 Haziran'da düzenlenen AB zirvesinde karar verildi.

UN NEWS CENTRE: Ban, Eroğlu'ndan anlaşma istedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun dün bir araya geldiği Derviş Eroğlu'ndan "Kıbrıs'ta çözüm için ele geçen bu fırsatı kaçırmamasını" istedi.





BM'nin New York'taki merkezinde yapılan görüşmede Ban ve Eroğlu görüşmelerin BM desteğinde devam ettiği Kıbrıs 'ta son durumu masaya yatırdı. BM sözcülüğünden yapılan açıklamada "Genel Sekreter, Sayın Eroğlu'ndan bir çözüme ulaşmak için fırsatı yakalamasını istedi" denildi.

Açıklamada ayrıca Ban'ın iki liderin önümüzdeki aylarda önemli adımlar atacağını umut ettiği ve bunun her iki tarafın da vereceği tavizlera bağlı olduğunu anladığı ifade edildi.

Eroğlu kendi adına bir anlaşmaya varılması hedefini taşıdığını söylerken, bu yıl içinde her iki tarafın iyi niyeti ve tavizleriyle bir sonuca varılabileceğini düşündüğünü belirtti.





HAARETZ: İsrailli havayolu şirketleri 'sorun yok' diyor

Ankara , İsrail savaş uçaklarının Türk hava sahasına girişini engelledi ancak sivil uçuşlar her zaman olduğu gibi devam ediyor.



İsrail Sivil Havacılık Dairesi yetkilileri, Türkiye'deki muhataplarından kendilerine herhangi bir yasak ya da rota değişikliğiyle ilgili bildirim gelmediğini ifade etti.

İsrail'in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi El Al uçuş planlarında bir değişiklik olmadığını belirtti. İsrail'den uçak kaldıran yabancı şirketler de Tel Aviv'den kalkan uçaklarının Türk semalarında istenmediği yönünde kendilerine bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

YNETNEWS: İsrail Ordu Savcısı: Filo için hazırlıklarımız yetersizdi

İsrail ordusunun kanlı filo baskının soruşturulması için kurduğu iç inceleme ekibinin başkanı General Giora Eiland, ordunun filonun gelişi için yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi.

İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesiyle ilgili bir konferansta konuşan Eiland, filo baskını konusundaki görüşlerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Hükümetin atadığı Turkel komitesinin yanı sıra ordu içi soruşturmayı sürdüren Eiland, ordunun ve hükümetin hazırlıklar için yeterli zamanı harcamadığını bu yüzden de bu olumsuz sonuçla karşılaşıldığını söyledi.

Eiland, "Yanıt vermek için olayın olmasını beklersek elimizde çok az seçenek olur. Ancak birkaç ay önceden hazırlık yaparsak seçeneklerimizi artırırız" dedi.





CNN: Skandal general emekliye ayrılıyor

ABD Ordu Sözcüsü Gary Tallman, geçtiğimiz hafta Rolling Stone dergisine verdiği mülakat yüzünden Afganistan orduları komutanlığı görevinden alınan General Stanley McChrystal'ın emekliye ayrılacağını duyurdu.

McChrystal'ın emekliliğiyle ilgili bir tarih verilmedi.



Dört yıldızlı general ve yakın çevresindeki isimler söz konusu makalede aralarında Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jim Jones da bulunan birçok üst düzey yetkiliyi topa tutmuştu.



Obama McChrystal'ın askeri sicilinden övgüyle bahsetmiş ancak generalin başarısız bir muhakeme sergilediğini söylemişti.





BBC: Tayvan ve Çin 'den tarihi ticaret anlaşması

Çin ve Tayvan, 60 yıldır iki ülke arasında yaşanan ilişkilerde en büyük adım olarak görülen tarihi bir ticaret anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Çin 'in Çongçing şehrinde imzalanacak olan Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'yla yüzlerce ürün üzerindeki gümrük vergileri kaldırılacak.

Böylece iki ülke arasında şu an 110 milyar dolar hacmindeki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi bekleniyor. Anlaşmanın ekonomisi ihracata dayalı Tayvan'a büyük fayda sağlayacağı düşünülüyor çünkü Çin 'e satılan yaklaşık 14 milyar dolar değerindeki Tayvan malı üzerindeki gümrük verdileri azaltılacak ya da kaldırılacak.

Ancak Tayvan'da anlaşmayı eleştirenler de var. Bu kişiler adanın ekonomisinin Çin 'den gelen ucuz ithal mallar karşısında zayıflayacağını ve Pekin'in bu girişimiyle adadaki emellerini hayata geçirmek için iş dünyasının desteğini alma peşinde olduğunu söylüyor.

Çin ekonomik açıdan çok fazla şey kazanmayacak. Kaldırılan gümrük vergileri sadece 3 milyar dolar değerindeki ihracatı etkiliyor. Ancak analistler Çinli yetkililer için bu hamlenin siyasi yönünün ağır bastığını düşünüyor.

