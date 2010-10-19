-ABD'DE RÖTARLARIN YOLCULARA MALİYETİ 16,7 MİLYAR DOLAR WASHINGTON (A.A) - 19.10.2010 - ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yaptırdığı araştırmaya göre, uçuş rötarlarının yolculara maliyeti 16,7 milyar doları buluyor. Rötarların, mürettebat, yakıt ve bakım gibi unsurlar nedeniyle havayollarına maliyeti ise 8,3 milyar dolar. Ancak rötarların yolculara, havayollarına ve ekonominin diğer alanlarına maliyeti hesaplandığında, bu rakam 32,9 milyar dolara çıkıyor. Bu maliyetin yarıdan fazlası, rötar veya iptallerden dolayı vakit kaybeden yolcuların ceplerinden çıkıyor. Yolcular, gıda maddeleri tüketiyor ya da bir otelde konaklıyor. Araştırma, eksiksiz verilerin elde edilebildiği 2007 yılındaki rötarlar ve iptaller esas alınarak yapıldı. Önceki araştırmalardan farklı olarak, uçuş ertelemelerinin etkileri daha geniş kapsamda ele alındı, yolcuların uçuşları beklerken harcadığı zaman, tükettikleri yiyecekler, uçuşlar iptal olduğunda diğer programlara yetişmeye çalışmaları gibi unsurlar da dahil edildi. Araştırmayı yürüten Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Mark Hansen, 2007 yılının araştırma için daha uygun bir yıl olduğunu çünkü ''zayıf ekonominin kalıcı bir şey olduğunu düşünmediklerini'' söyledi. Araştırmalarının gerçek maliyeti yansıtmaya daha yakın olduğunu anlatan Hansen, daha önce 100 yolcusu olan bir uçağın 10 dakika rötar yapması durumunda toplam bin dakika kayıp olduğu hesabı yapıldığını, ancak gerçek kaybın, aktarmalı uçuşlar da dahil edilerek hesaplandığını belirtti. Ancak rötar ve iptallerin maliyetleri 2007 yılından bu yana, zayıflayan ekonomi ve azalan uçuş sayısı nedeniyle düştü. Havayolu trafiği, ekonomideki canlılık nedeniyle 2007 yılında zirve yapmıştı. Ulaşım İstatistikları Bürosu'na göre, ABD'de 2007 yılında 1,3 milyon iç hat uçuşunda rötar yaşandı, 119 bin uçuş iptal edildi. Geçen yıl ise ekonomideki zayıflamaya paralel olarak 85 bin uçuşta rötar oldu, 63 bin uçuş da iptal edildi.