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Dünya

ABD'de restoranda dehşet NEVADA (A.A)

07 Eylül 2011 02:46

-ABD'de restoranda dehşet NEVADA (A.A) - 06.09.2011 - ABD'nin Nevada eyaletindeki Carson City'de, bir restoranda kahvaltı sırasında rastgele ateş eden zanlının 4 kişiyi öldürdüğü, 6 kişiyi yaraladığı bildirildi. Nevada Ulusal Muhafızlarından çavuş Mike Getten, saldırı sırasında muhafızların restoranda toplantı yaptığını ve açılan ateş sonucu ölen 3 kişi ile yaralanan 6 kişinin resmi görevli olduğunu söyledi.  Görgü tanıkları da sabah 09.00 sıralarında ana cadde üzerinde bulunan restoranın önüne mavi renkli bir minibüsün geldiğini, araçtan inen kişinin önce motosiklet üzerindeki bir adamı vurduğunu, sonrasında da restorana girerek ateş açtığını belirtti. Carson City şerifi Kenny Furlon, saldırıyı münferit bir olay olarak tanımladı ve yerel polis ile FBI'ın olayı araştırdığını kaydetti.

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