ABD'de rekor bütçe açığı

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2007-2008 mali yılındaki bütçe açığı yaklaşık üç katına çıkarak 455 milyar dolara ulaştı.



Bu, ABD'nin tarihindeki en büyük bütçe açığı ve ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 3'den fazlasına tekabül ediyor.

ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, artan bütçe açığının konut piyasasındaki sorunları ve ekonomik büyümenin yavaşlamasını yansıttığını söyledi.

Uzmanlar, mali sistemin sorunlarını çözmeye yönelik kurtarma paketinin hayata geçirilmesi sonrası, ABD'nin bütçe açığının önümüzdeki yıl 700 milyar dolara ulaşabileceğini belirtiyor.

Washington'daki muhabirimiz Rachel Harvey, ABD'nin bütçe açığındaki artışın, Başkan George Bush'un açıkladığı bankacılık sektörüne istikrar kazandırmayı hedefleyen programın bir an önce uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini vurguluyor.

Program çerçevesinde bankalara toplam 250 milyar dolar kaynak aktarılacak.

George Bush açıklamasında bankaların borçlanma sorunlarını çözebilmek için geçici bir süre için bu borçlara devlet güvencesi getirileceğini kaydetmişti.

Devlet güvencesi, küçük işletmelerin hesaplarını da kapsayacak.

ABD Başkanı, bu önlemlerin kısa süreli ve sınırlı olacağını söyleyerek serbest pazar ekonomisini değiştirmek değil aksine korumak istediklerini belirtti.

George Bush'un açıklaması sonrası New York Borsası günü az da olsa düşüşle noktaladı.

Dow Jones endeksinde yüzde 0,8'lük düşüş görüldü.

Yatırımcıların, endekste dün gözlenen büyük artış sonrası karlarını korumak istedikleri belirtiliyor.