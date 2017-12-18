ABD'de raydan çıkan yüksek hızlı tren, otoyolun üzerinde asılı kaldı

ABD’nin Washington eyaletindeki Tacoma kenti yakınlarında yüksek hızlı Amtrak treni raydan çıktı. Trenin ön kısmının üst geçitten sallandığı kaydedilirken; kazada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 77 kişinin çevre hastanelere götürüldüğü açıklandı.

Associated Press, trenin yerel saat 08.00’den kısa bir süre önce gerçekleşen kaza sırasında Seattle’ın yaklaşık 64 kilometre güneyinde bulunduğunu aktardı. Amtrak'tan yapılan açıklamada, kaza esnasında trende 78 yolcu ve 5 çalışan bulunduğu belirtildi.

"Üç araba ve bir kamyonet, trenin altında kaldı"

Pierce Bölge Şerifi’nden yapılan açıklamada, otobanda ilerleyen birkaç tane aracın, yola devrilen trenin altında kaldığı ve birden fazla sürücünün yaralandığını belirtti. Sürücülerden hayatını kaybeden olmadığı ifade edildi.

Kaza sırasında trende olan Chris Karnes, trenin raylarda kalan tek kısmının arka lokomotif olduğunu söyledi. Kaza öncesinde trenle paralel bir şekilde yol alan 24 yaşındaki Daniel Konzelman da, üç araba ve bir kamyonetin trenin yoldan çıkması sebebiyle zarar gördüğünü aktardı.

"Tren kaza öncesinde bir şeye çarptı"

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için adını vermeyen bir yetkili, AP’ye yaptığı açıklamada, ilk bulguların trenin raydan çıkmadan önce bir şeye çarptığını gösterdiğini söyledi.

Reuters, kazanın Tacoma ve Olympia arasındaki yeni güzergahta yapılan ilk seferde gerçekleştiğini yazdı.

Otoban trafiğe kapatıldı

Eyaletlerarası I-5 otobanının Lewis-McChord Üssü’nün güneyinde kalan bölümünün trafiğe kapatıldığı ve araç sahiplerine kaza bölgesinden uzak durmaları çağrısı yapıldığı belirtildi.

501 numaralı yolcu treninin Seattle’dan yerel saatle 07.25’te ayrıldığı ve 11.05’te Portland, Oregon’da olmasının beklendiği kaydedildi. Amtrak’tan yapılan açıklamada da şirketin kazadan haberdar olduğu ve mümkün olan en kısa sürede detaylı bilgi verileceği ifade edildi.

Olay yerine ilk ulaşan müdahale ekiplerine teşekkür eden Washington Valisi Jay Inslee, “Trendekiler için dua ediyoruz ve herkese de aynısını yapmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.