T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de raydan çıkan yüksek hızlı tren, otoyolun üzerinde asılı kaldı

Kazada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi çevre hastanelere götürüldü

18 Aralık 2017 22:35

ABD’nin Washington eyaletindeki Tacoma kenti yakınlarında yüksek hızlı Amtrak treni raydan çıktı. Trenin ön kısmının üst geçitten sallandığı kaydedilirken; kazada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 77 kişinin çevre hastanelere götürüldüğü açıklandı. 

Associated Press, trenin yerel saat 08.00’den kısa bir süre önce gerçekleşen kaza sırasında Seattle’ın yaklaşık 64 kilometre güneyinde bulunduğunu aktardı. Amtrak'tan yapılan açıklamada, kaza esnasında trende 78 yolcu ve 5 çalışan bulunduğu belirtildi. 

"Üç araba ve bir kamyonet, trenin altında kaldı"

Pierce Bölge Şerifi’nden yapılan açıklamada, otobanda ilerleyen birkaç tane aracın, yola devrilen trenin altında kaldığı ve birden fazla sürücünün yaralandığını belirtti. Sürücülerden hayatını kaybeden olmadığı ifade edildi. 

Kaza sırasında trende olan Chris Karnes, trenin raylarda kalan tek kısmının arka lokomotif olduğunu söyledi. Kaza öncesinde trenle paralel bir şekilde yol alan 24 yaşındaki Daniel Konzelman da, üç araba ve bir kamyonetin trenin yoldan çıkması sebebiyle zarar gördüğünü aktardı.

"Tren kaza öncesinde bir şeye çarptı"

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için adını vermeyen bir yetkili, AP’ye yaptığı açıklamada, ilk bulguların trenin raydan çıkmadan önce bir şeye çarptığını gösterdiğini söyledi.

Reuters, kazanın Tacoma ve Olympia arasındaki yeni güzergahta yapılan ilk seferde gerçekleştiğini yazdı.

Otoban trafiğe kapatıldı

Eyaletlerarası I-5 otobanının Lewis-McChord Üssü’nün güneyinde kalan bölümünün trafiğe kapatıldığı ve araç sahiplerine kaza bölgesinden uzak durmaları çağrısı yapıldığı belirtildi. 

501 numaralı yolcu treninin Seattle’dan yerel saatle 07.25’te ayrıldığı ve 11.05’te Portland, Oregon’da olmasının beklendiği kaydedildi. Amtrak’tan yapılan açıklamada da şirketin kazadan haberdar olduğu ve mümkün olan en kısa sürede detaylı bilgi verileceği ifade edildi.

Olay yerine ilk ulaşan müdahale ekiplerine teşekkür eden Washington Valisi Jay Inslee, “Trendekiler için dua ediyoruz ve herkese de aynısını yapmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

ETİKETLER

trenwashington

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24