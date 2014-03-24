ABD'de raydan çıkan tren yürüyen merdivene tırmandı; 32 yaralı

Ülkenin en yoğun havalimanlarından O’Hare’deki yeraltı istasyonunda raydan çıkan ve yürüyen merdivene tırmanan 8 vagonlu bir Chicago banliyö treni, trendeki 32 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Kazadan saatler sonra bile trenin ilk vagonunun ön kısmı halen yürüyen merdivenin üst kısmında görülebiliyordu.

Chicago İtfaiye Müdürü Jose Santiago, O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda raydan çıkan Blue Line treninin yaşadığı kaza sonucunda kimsenin hayati tehlike arz eden bir yara almadığını belirtti. Santiago, yaralıların dört ayrı hastaneye kaldırıldığını ve çoğunun kaza yerinden yardım almadan çıkabildiklerini ekledi.

Chicago Ulaşım İdaresi (CTA) soruşturma görevlileri, itfaiye teşkilatı ve polislerin yerel saatle sabah saat 02:50’de yaşanan kazanın nedenini belirlemek amacıyla güvenlik kamerası görüntülerini inceledikleri açıklandı.

CTA sözcüsü Brian Steele, soruşturma kapsamında teçhizata, sinyallere, insan faktörüne ve diğer her türlü unsurun inceleneceğini vurguladı. Soruşturmaya Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) soruşturma görevlilerinin de katılacağı belirtildi.

Kazanın ardından CTA ekiplerinin treni kaldırmak ve kazadan önemli ölçüde zarar gören yürüyen merdiveni onarmak için çalıştıklarını belirtildi. CTA’in altyapı sorumlusu Christopher Bushell, “İstasyonun yeniden hizmete açılması muhtemelen 12-24 saati bulacak” derken, ‘trenin normal bir trene göre daha yüksek bir hızda gittiğini’ tahmin ettiklerini açıkladı.