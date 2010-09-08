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Dünya

ABD'DE RAMAZAN BAYRAMI TARTIŞMASI WASHINGTON (A.A)

08 Eylül 2010 13:27

-ABD'DE RAMAZAN BAYRAMI TARTIŞMASI WASHINGTON (A.A) - 08.09.2010 - Florida'da bir kilisenin 11 Eylülde Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasıyla tansiyonun arttığı ABD'de, Ramazan Bayramının ülke tarihinin en acı olaylarından 11 Eylül saldırılarının yıldönümüne denk gelmesi tartışma yarattı.  Başkent Washington'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramının 11 Eylül saldırılarına denk geldiği bu yıl bayramı 10 Eylülde kutlayacak, 11 Eylülde ise diğer dini gruplarla birlikte anma törenlerine katılacak. Bazı gruplar, bayramın üçüncü gününe denk gelen 11 Eylülde bayram kutlaması yapılmasına karşı çıkarken, başkent Washington civarındaki Müslüman toplulukları, Amerikalıların Müslümanların dini bayramını kutlamasından rahatsız olacağını düşünmediklerini belirtiyor. Bazı Müslüman toplulukları ise Ramazan Bayramının 8-10 Eylül arasında olduğunu, bu nedenle 11 Eylülde bayram kutlaması olamayacağını ifade ediyor. Maryland'daki Muslim Community Center'in Yönetim Kurulu Başkanı Arshad Qureshi, hafta içinde birçok insan çalıştığı için Ramazan Bayramını 10 Eylülde kutlayacaklarını söyledi. O gün 5-10 bin Müslümanın bayramlaşmak için topluluk merkezlerine geleceğini belirten Qureshi, "Toplumumuz (ABD) bizi iyi biliyor, bu nedenle rahatız ve Ramazan Bayramımız normal kutlanacak" dedi. 10 Eylüldeki etkinlikte Müslümanların birlikte dua ettikten sonra evlerine döneceğini anlatan Qureshi, bayram kutlamasının sorun yaratacağını düşünmediğini kaydederek, "Biz de Amerikanın bir parçasıyız" diye konuştu. ABD'de Ramazan Bayramının 10 Eylülde sona erdiğini ifade eden Qureshi, Amerikalıları derinden yaralayan 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde de Hristiyan ve Musevi topluluklarla birlikte "birlik yürüyüşüne" katılacaklarını söyledi. All Dulles Area Muslim Muslim Society Direktörü Khalid Iqbal da bu yıl Ramazan Bayramının 10 Eylülde biteceğini, 11 Eylüle denk gelen herhangi bir aktiviteleri bulunmadığını söyledi. Bayramı hafta sonuna denk gelen 10 Eylülde kutlayacaklarını anlatan Iqbal, bu kutlamalarda birçok aktivite ve çocuklar için eğlenceler düzenleneceğini bildirdi. Bazı Müslüman toplulukları ise Ramazan Bayramının 11 Eylül saldırıları dönemine denk gelmesinin provokasyon amaçlı kullanılabileceğini düşünüyor. 

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