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BBC Türkçe

ABD'de rahibe kılığındaki kadınların banka soyma girişimi

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde rahibe kılığına girerek bir bankada silahlı soygun girişiminde bulunan iki kadın, FBI tarafından aranıyor. Şüpheliler bir banka çalışanının soygun alarmını çalıştırması üzerine, hiçbir şey alamadan kaçtılar.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde rahibe kılığına girerek bir bankada silahlı soygun girişiminde bulunan iki kadın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranıyor.

Tannersville kasabasındaki soygun girişimi sırasında kadınlardan biri, kasadaki paranın verilmesini isterken silah çekti.

Her iki kadın da siyah rahibe kıyafetleri giyiyordu ve biri güneş gözlüğü de takıyordu.

Soygun girişiminde bulunan kadınların, bankadaki bir gişe görevlisinin soygun alarmını çalıştırması üzerine, herhangi bir şey alamadan kaçtıkları belirtildi.

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