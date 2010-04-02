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Dünya

ABD'de rafineride patlama: 3 kayıp, 4 yaralı

ABD'nin Washington eyaletinde bir rafineride meydana gelen patlamada 3 kişi kaybolurken 4 kişi de yaralandı.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD'nin Washington eyaletinde bir rafineride meydana gelen patlamada 3 kişi kaybolurken 4 kişi de yaralandı.



Skagit bölgesinde meydana gelen patlamanın ardından rafineriden yaklaşık 8 kilometre uzakta oturan görgü tanıkları, evlerinin salladığını ifade ederken yetkililer patlamanın ardından 3 kişinin kaybolduğunu, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Patlamanın ardından çıkan yangın söndürülürken, yangının tesisin tiner üretilen bölümünde çıktığı ifade edildi. Yetkililer patlamanın sebebiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Tesoro Corporation'a ait 7 rafineriden biri Anacortes Rafinerisi'nin günlük kapasitesinin yaklaşık 100 bin ton olduğu belirtiliyor.

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