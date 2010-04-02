ABD'de rafineride patlama: 3 kayıp, 4 yaralı

T24 -

Skagit bölgesinde meydana gelen patlamanın ardından rafineriden yaklaşık 8 kilometre uzakta oturan görgü tanıkları, evlerinin salladığını ifade ederken yetkililer patlamanın ardından 3 kişinin kaybolduğunu, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.Patlamanın ardından çıkan yangın söndürülürken, yangının tesisin tiner üretilen bölümünde çıktığı ifade edildi. Yetkililer patlamanın sebebiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.Tesoro Corporation'a ait 7 rafineriden biri Anacortes Rafinerisi'nin günlük kapasitesinin yaklaşık 100 bin ton olduğu belirtiliyor.