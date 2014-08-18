ABD'de polisin öldürdüğü siyahi gencin vücudundan 6 kurşun çıktı

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde geçen hafta bir polis tarafından öldürülen 18 yaşındaki siyahi genç Michael Brown'ın cesedinde yapılan otopside ikisi kafasında olmak üzere altı kurşun izine rastlandı. Bölgede gerginliğin sürmesi üzerine Missouri Valisi, Ferguson kentine asker gönderilmesi için talimat verdi.

New York Times'ın haberine göre, özel olarak yaptırılan otopsinin ön raporuna göre silahsız genç, Ferguson'da altı polis kurşunuyla hayatını kaybederken, kurşunlardan ikisinin gencin kafasına, diğerlerinin ise sağ koluna isabet ettiği açıklandı.

Mermilerin tamamının kurbanın ön kısmına geldiği ve ilk belirlemelere göre yakından olmadığı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı işe yaramadı

Brown'ın ölümünün ardından başlayan protesto gösterileri sürüyor. Missouri Valisi Jay Nixon'ın ilan ettiği sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal ilanı da protestocuları durduramadı.

Gece saatlerinde Brown'ın öldürüldüğü yer ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan özel birlikler, protestocu gruba karşı zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Olayların çıktığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis, buraya halkın ve gazetecilerin girmesini engelledi. Bazı gazetecilerin gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı da belirtildi.

Bu arada, sokakların tamamen kapatıldığı, evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dahil bölgeye kimsenin alınmadığı gözlendi.

Brown'ın cesedine federal otopsi

Öte yandan, ABD Adalet Bakanı Eric Holder, Brown'ın cesedinde federal otopsi yapılması talimatı verdi. Bakanlık Sözcüsü Brian Fellon, eyalet yetkililerinin yaptığı otopsiye ilaveten Holder'ın, Adalet Bakanlığı'na Brown'ın cesedinde federal adlı tıp uzmanlarınca da otopsi yapılması talimatı verdiğini bildirdi.

Fallon, Holder'ın ilave otopsi talimatının nedeninin, bu olaydaki "olağanüstü koşullar" ve Brown'ın ailesinden bu yönde talep gelmesi olduğunu belirtti.

Ferguson'a asker gönderiliyor

Bu arada Missouri Valisi Jay Nixon, Ferguson kentine Ulusal Muhafız birliği konuşlandırılması için talimat verdi.

Nixon, Ferguson'da "düzen ve sükunetin yeniden sağlanması" amacıyla kente Ulusal Muhafız birliği konuşlandırılması emrini verdiğini açıkladı.

Obama tatilini yarıda kesti

ABD Başkanı Barack Obama, tatilini iki günlüğüne yarıda keserek Washington'a döndü. Irak'taki gelişmelerle ilgili Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek Obama'nın ayrıca, Ferguson'daki gelişmelere ilişkin Adalet Bakanı Eric Holder'la görüşeceği bildirildi.