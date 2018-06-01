ABD'de polisin öldürdüğü kişinin ailesine jüriden 4 dolar tazminat

ABD'nin Florida eyaletinde şerif yardımcısı tarafından vurularak öldürülen bir kişinin ailesi tarafından açılan davada, jüri aileye toplam 4 dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

30 yaşındaki Gregory Vaughn Hill Jr., 2014 yılında St Lucie County kasabasındaki evinin garajında gürültü şikayeti üzerine bölgeye giden şerif yardımcısı tarafından öldürülmüştü.

Hill'in yakınında boş bir silah da bulunmuş ama bunu elinde tutup tutmadığı kesin olarak belirlenememişti.

Ailenin açtığı davada jüri, şerif yardımcısının orantısız güç kullanmadığı ve Hill'in "sarhoş olduğu gerekçesiyle" kendi ölümünden sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Mahkemenin hakimi yargı sürecinin sonunda jüriden öldürülen Hill'in anayasal haklarının ihlal edilip edilmediğine, edildiyse ailesinin tazminata hak kazanıp kazanmadığına karar vermesini istemişti.

Saatler süren değerlendirmeler sonunda jüri Hill'in annesine cenaze masrafları için 1 dolar ve 3 çocuğunun her birine 1'er dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Amerikan New York Times gazetesine konuşan Hill'in nişanlısı Monique Davis, "Bu yürek parçalayıcı bır karar. Kafam sorularla dolu" dedi.

Ailenin avukatı John Phillips ise "Davayı aşağılamaya çalıştıklarını düşünüyorum. Neden 1 dolar? Can acıtıcı olan bu" diye ekledi.

Jüri, olayda Hill'i 3 kurşunla öldüren şerif yardımcısı Christopher Newman'ın "orantısız güç kullanmadığına" karar verdi.

Ayrıca jüri, Hill'in, kendi ölümüyle sonuçlanan olayda yüzde 99 sorumluluğu bulunduğuna, bu nedenle şeriflik makamının kararlaştırılan tazminatın sadece yüzde 1'ini ödemesi gerektiğine hükmetti. Bu da ailenin eline 4 dolarlık tazminattan 4 sent geçmesi anlamına gelecek.

Avukat Phillips bu miktarın da muhtemelen Hill içkili olduğu için sıfıra ineceğini söyledi.

Ailenin avukatı, şerifin açtığı ateşin yol açtığı zararın karşılanması için bir bağış kampanyası başlattı.

Şu ana kadar bu kampanya kapsamında 7 bin doları aşkın bağış toplandı.

Şerifin bürosundan yapılan açıklamada ise "Şerif yardımcısı Newman çok güç bir kararla karşı karşıyaydı. Birlikte çalıştığı memur arkadaşı, kendisi ve çevredeki halkın güvenliği açısından o koşullarda verebileceği en iyi kararı verdi" ifadeleri yer aldı.

Ailenin avukatı Phillips ise yeniden yargılama için başvuracağını reddedilirse temyize gideceğini söylüyor.