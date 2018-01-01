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Dünya

ABD'de polise silahlı saldırı; 1 ölü

Saldırıda 4'ü polis 6 kişi de yaralandı

01 Ocak 2018 01:47

ABD'nin Colorado eyaletinde bir şikâyet telefonuna cevap vermek üzere olay yerine giden polislerin silahlı saldırıya maruz kaldı. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 4'ü polis 6 kişi de yaralandı.

Colorado'nun Denver kentinde Douglas kasabası yakınlarında meydana gelen olayla ilgili Douglas Şerifi açıklama yaptı.

Sabah 06.00 sıralarında bir şikayet telefonuna cevap vermek üzere olay yerine giden polislerin kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. 1 polis öldü, 4'ü polis 6 kişi yaralandı

Saldırı sonucunda 1 şerif yardımcısının öldüğü, 4'ünün ise yaralandığı belirtildi.

Saldırganın ayrıca 2 sivili daha yaraladığı bildirilen açıklamada, şüpheli saldırganın vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

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