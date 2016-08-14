ABD'de polis müdahalesine tepki büyüyor



ABD'nin Milwaukee kentinde silahlı bir kişinin polis kovalaması sırasında vurularak ölmesinin ardından kentte başlayan gösteriler büyüdü. Öncesinde polis merkezi önünde gösteri düzenleyen ve binaya taş atan göstericilerden 3'ü gözaltına alınmıştı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece Wisconsin eyaletindeki kentte sokağa çıkan göstericiler, bir benzin istasyonunu, bir bankayı ve bir polis aracını ateşe verdi, polise taşlarla saldırdı ve ateş etti.

Bir polis devriye görevi esnasında trafik kontrolünden kaçmak isteyen 23 yaşındaki bir genci kaçtığı sırada vurarak öldürdü. Polis ilk yaptığı açıklamada şahsın polisçe bilindiği ve sabıkasının kabarık olduğu ayrıca yanında bir silah taşıdığı açıklandı.

İlk soruşturma neticesinde şüphelinin de polise ateş açıp açmadığı ya da silahını polise doğrultup doğrultmadığı açıklanmadı. Şüphelinin ve onu vuran polisin kimliği ve ten rengi konusunda henüz açıklama gelmedi. Ancak olay siyahların yoğun olarak yaşadığı bir mahallede meydana geldi.

ABD'de özellikle son iki yıldır şüphelilerin polis müdahalesinin ardından öldüğü vakalardan sonra büyük protesto gösterileri düzenleniyor. Son olarak Baltimore ve Missouri/Ferguson'daki ölümlerden sonra benzer gösteriler düzenlendi. Olaylar uluslararası alanda da "Black Lives Matter" adı altında geniş yankı yaparak Amerikan seçim kampanyalarında da yer buldu.

Ferguson ve Baltimore'u hatırlattı

ABD'de siyahî gençlerin polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları kamuoyunun ve özellikle Afro-Amerikalıların büyük tepkisine neden oluyor. 2014 yılında Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahî genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü. Memur Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş ama sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı. Olayın ardından Ferguson'da gösteriler başlamış, bu gösterilere müdahale eden polisin tutumu gösterilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

25 yaşındaki Freddie Gray de, Baltimore'da 12 Nisan 2015 tarihinde gözaltına alındıktan bir hafta sonra omurilik yaralanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Görgü tanıklarının cep telefonuyla çektikleri görüntüler, polisin acı içinde bağıran Gray'i polis merkezine götürmek için bindirilecek aracı beklerken yere yatırdığını gösteriyordu. Yaklaşık bir saat sonra hastaneye kaldırılan Gray burada komaya girmişti.

Freddie Gray'in ölümü de geniş protesto gösterilerine neden olmuş, işyerleri ve araçlar ateşe verilmişti. Yer yer yağmalamalar meydana gelmiş, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.