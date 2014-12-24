ABD'de polis bir siyah genci daha öldürdü

ABD'nin Missouri eyaletinde polis, Antonio Martin adlı bir siyahı öldürdü. 18 yaşındaki silahsız siyah Michael Brown’ın öldürüldüğü bölgeye yakın bir benzin istasyonunda polis tarafından öldürülen Martin’in de 18 yaşında olduğu açıklandı.

Reuters’ın haberine göre, St.Louis polis departmanı sözcüsü Brian Schellman, Martin’in silahını polise doğrulttuğunu öne sürdü. Bölgedekiler polisi protesto etmek amacıyla benzin istasyonunun yakınlarında toplanmaya başladı.

Radikal’de yer alan habere göre ise St Louis Post'un foto muhabiri David Carson'ın çektiği bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayılıyor. Antonio Martin'in annesinin olayı öğrendiği anda yaşadığı acıyı gösteren fotoğrafta polislerin "donuk" yüz ifadeleri dikkat çekti. Polisleri eleştirenler, son zamanlarda ABD'de polisin siyahları öldürmesine dikkat çekerek, fotoğraf hakkında "Her şeyin özeti" yorumunu yaptı.