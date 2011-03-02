-ABD'DE POLİS 678 ÇETE ÜYESİNİ GÖZALTINA ALDI WASHINGTON (A.A) - 02.03.2011 - ABD'de güvenlik güçleri düzenledikleri operasyonda, 113 çeteye mensup toplam 678 kişiyi gözaltına aldı. ABD Göçmenlik ve Gümrükler Yürütme bürosu (ICE) Müdürü John Morton, düzenlediği basın toplantısında, 113 çeteye yönelik ve 2 ay süren "güney fırtınası" adlı operasyon sonucu, 678 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Morton, 113 çeteden 13'ünün Meksika'da uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraştığının tespit edildiğini söyledi. Söz konusu 113 çetenin uluslararası suç örgütleriyle bağlantılı olduklarını ifade eden Morton, "Yakaladığımız kişilerin üçte ikisinin Amerikan vatandaşı olmadığını ve yarısının da kaçakçılık yapan örgütlerle bağlantılı olduklarını tespit ettik" dedi. Morton, "Bu son gözaltılarla ICE, 2005 yılından bu yana 20 bin çete üyesini yakalamış oldu" diye konuştu. Amerikalı veya Meksika kökenli çeteler genelde, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı veya yasadışı silah ticareti gibi faaliyetlerde bulunuyor.