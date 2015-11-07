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ABD'de polis 6 yaşındaki çocuğu 5 kurşunla öldürdü

ABD'nin Louisina eyaletinde bir araca ateş açan polislerin, 6 yaşındaki Jeremy Mardis Few adlı çocuğu 5 kurşunla öldürdü

07 Kasım 2015 16:42

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı Marksville kentinde, polis ekipleri takip ettikleri araçta bulunan 6 yasındaki çocuğu 5 kurşunla başından ve göğsünden vurarak öldürdü.

Basına açıklama yapan Louisina Eyalet Polisi yetkilisi Michael Edmonson, ateş eden polisler Norris Greenhouse ve Derrick Stafford’ın gözaltına alındığını belirtti.

Araçta herhangi bir silah bulunmadığını belirten Edmonson, “Kameralardan görüntüleri izledik. Size ayrıntılar vermeyeceğim ama bana göre çok rahatsız edici görüntülerdi” diye konuştu.

Basınla paylaşılmayan görüntülere göre; 3 Kasım gecesi aracı takip eden polisler, araca kurşun yağdırmaya başladı. Saldırı esnasında aracı kullanan baba Chris Few, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, 6 yasındaki oğlu Jeremy Mardis Few ise başına ve göğsüne isabet eden 5 kurşun sonucu yaşamını yitirdi.

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