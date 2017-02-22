ABD'de polis, 10 yaşındaki çocuğun matemetik ödevine yardım etti

Bütün çocuklar, başı belaya girince polisi araması gerektiğini bilir.

Ancak hiçbir polisin 10 yaşındaki bir çocuğun matematik ödeviyle ilgili bir sorun bekleyeceğini söylemek doğru olmaz.

Fakat tam da bu sorunla karşı karşıya kalan ABD'deki Ohio eyaletindeki Marion şehrinden cesur bir polis memuru hiç düşünmeden gerekeni yaptı.

Lena Draber adlı 10 yaşındaki çocuk Facebook'u kullanarak yerel polis gücünden yardım istedi.

Lena, "Ödevimde sorun yaşıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?" diye sordu.

Çocuğun sorusuna polis memuru BJ Gruber yanıt verdi.

Birkaç parantezi olan işlem aslında Teğmen Gruber için de biraz zordu. Ancak görevi kabullendi.

Polis memurunun daha zor olan ikinci soruya verdiği yanıt ise aslında yanlıştı.

Birçok kişi yanıtın yanlış olduğuna dikkati çekse de, Marion Polisi sonucun lehlerine olduğunu drüşünüyor.

Lena'nın annesinin, mesajlaşmaların ekran görüntülerini Facebook'a yüklemesinin ardından, Twitter'dan bir açıklama yapan Marion Polisi, "Güveni ve şeffaflığı artırmak ile yaklaşılabilir olma hedeflerimizi tutturduk. Matematik kabiliyetlerimiz üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor" dedi.

Teğmen Gruber ise "Şu an çok sayıda ödeve yardım edilmesi istekleriyle gerçekten uğraşmak istemiyoruz. Ancak bize göre bunun bir çocuğun sokakta polis memurundan yardım istemesinden farkı yok. Etkileşimin 21'inci yüzyıl versiyonu bu. Ama çocuklardan, bizden önce ebeveynlerinden, öğretmenlerinden, kardeşlerinden ve arkadaşlarından yardım talep etmelerini istiyoruz" dedi.

Lena ise artık ev ödevleri konusunda polise güvenmemesi gerektiğini biliyor. Ancak B planı var, "Ben de hayalet avcılarını ararım" diyor.