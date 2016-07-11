ABD'de Pokemon Go oyuncularına silahlı gasp!

ABD'nin Missouri eyaletinde, Pokemon Go adlı 'artırılmış gerçeklik' oyununu oynayanları hedef alan dört kişiden üçü, silahlı gasp suçundan tutuklandı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Missouri eyaletinin O'Fallon kenti polisinin yürüttüğü soruşturmaya göre, oyuncuların sıkça ziyaret ettiği noktalarda silahla hazır bekleyen Shane Backer, Brett Miller ve Jamine Warner, 9 kişiyi gasp etti. Yaşları 16 ile 18 arası değişen şüpheliler, ihbar üzerine yakalandı.

Polisteki sorgularına göre şüpheliler Pokemon Go oyununu kullanıp, oyuncuların sıkça ziyaret edeceği PokeStop isimli noktaları tespit etti. Parklar, ibadet yerleri, meşhur binalar veya otoparklar gibi yerleri içeren bu alanları arabayla gezen şüpheliler, pompalı tüfek zoruyla oyuncuların para ve değerli eşyalarını çaldı.

Niantic ve Pokemon

Japonya'nın en başarılı markalarından biri olan ve küresel başarısına bir zamanlar Türkiye'de de yayınlanan çizgi dizisiyle başlayan Pokemon şirketi, 'artırılmış gerçeklik' oyunlarında uzman Niantic şirketiyle bir araya gelerek popüler bu oyunu piyasaya sürdü. Şirket, daha önce de Ingress isimli artırılmış gerçeklik oyunu geliştirmişti.

Oyun, Google'ın harita desteğini ve telefonunuzun GPS'i ile kamerasını kullanıyor. Oyuncuları gerçek zamanlı olarak dışarı çıkıp gezmeye teşvik eden oyun çıkalı birkaç gün olsa da şimdiden yüz binlerce kullanıcıya ulaştı.