ABD'de pitbull dehşeti

ABD'nin Teksas eyaletinde, büyükannesine ait 2 pittbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 7 aylık bebek öldü.



Polis şefi Bill McManus, bu sabah büyükannenin, bebeği doyurmak için biberonu almaya mutfağa gittiğini, geri döndüğünde köpeklerinin bebeğe saldırdığını gördüğünü söyledi.



Mutfaktan bıçağı kapan yaşlı kadının, köpeklerden birini bıçaklayıp çocuğu kurtardığını belirten polis şefi, büyükannenin de, köpekleri dışarı çıkarmadan önce saldırıya uğradığını bildirdi.



Polisin, arka bahçede köpekleri öldürdüğü kaydedildi. Yetkililer, bebeğin üniversite hastanesinde öldüğünü, büyükannenin de hastanede tedavi altına alındığını söylediler.

