ABD'de petrol sondaj kule sayısı azaldı

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - ABD\'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 7 Eylül ile sona eren haftada 2 adet azalarak 860 adete indi.

Petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık verilere göre;

- Petrol kulesi geçen yılın aynı dönemine göre 104 adet arttı.

- Petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014\'te 1,609 ile tarihi yüksek düzeyini görmüştü.

- Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük düzeyini görmüştü.

- Doğal gaz kulesi sayısı 2 adet artışla 186 olarak belirlendi.

- ABD\'de toplam sondaj kule sayısı değişmeyerek 1,048\'de kaldı.

- Toplam sondaj kulelerinin 1,026 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 17 adedi ise açık sularda yer aldı.

- Meksika Körfezi\'nde sondaj kule sayısı 1 artarak 17 oldu.

- Kanada\'da sondaj kule sayısı 24 adet düşüşle 204 olarak gerçekleşti.

- Kuzey Amerika\'da toplam kule sayısı 24 adet düşüşle 1,252\'ye geldi.