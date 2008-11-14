ABD'de perakende satışları rekor düzeyde düştü

ABD'de parakende satışlar ekim ayında rekor düzeyde düştü. Piyasalardaki canlılığın göstergesi olan ticari stoklar da düşüş gösterdi.



Ekim ayındaki parakende satışlar, yüzde 2,8 oranında azaldı. Bu oran, Kasım 2001 yılından bu yana en kötü oran olarak kabul ediliyor.



Perakende satışlarındaki düşüşte, tüketici harcamalarındaki azalma etkili oldu.



Ticari stoklar da azaldı



Eylül ayındaki stok oranları, son üç yılın en büyük oranlı düşüşü olarak kabul edilen yüzde 0,2 oranında azaldı.



Siparişlerin azalmasıyla stokların da düşüş gösterdiği kaydediliyor.

