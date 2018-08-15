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Ekonomi

ABD'de perakende satışlar Temmuz'da beklentilerin üzerinde arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – ABD’de perakende satışlar Temmuz’da yüzde 0

15 Ağustos 2018 18:44

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – ABD’de perakende satışlar Temmuz’da yüzde 0.5 artışla 507.5 milyar dolara yükseldi.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre;

“Perakende satışlar Temmuz’da yüzde 0.5 artışla 507.5 milyar dolara yükseldi.

“Perakende satışlar Temmuz’da yıllık bazda yüzde 6.4 arttı.

“Mayıs-Temmuz döneminde perakende satışlar yıllık bazda yüzde 6.3 arttı.

“Benzin istasyonlarının satışları Temmuz 2017’ye göre yüzde 22.2 arttı.

“Mağaza dışı perakende satışlar Temmuz’da yıllık bazda yüzde 8.7 arttı. “

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