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Ekonomi

ABD’de perakende satışlar beklenmedik şekilde düştü

Durgunluğun önemli göstergesi olan perakende satışlar ABD'de Nisan ayında üst üste ikinci kez beklenmedik şekilde düştü.

13 Mayıs 2009 03:00

Ekonomik durgunluğun önemli göstergesi olan perakende satışlar ABD'de Nisan ayında üst üste ikinci kez beklenmedik şekilde düştü.

Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, geçen ay perakende satışlar yüzde 0,4 geriledi.

Ekonomistler, perakende satışların yatay seyir izlemesini bekliyorlardı.

Perakende satışlar Mart ayında da yüzde 1,3 düşüş kaydetmişti.

Perakende satışlar, 6 ay üst üste geriledikten sonra Ocak ve Şubat aylarında artış göstermiş, ekonominin istikrara kavuşacağı beklentilerini artırmıştı.

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