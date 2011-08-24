ABD'de 'Penisimi neden kestin?' davası

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'İşlev kaybı'

Philip Seaton, dört yıl önce penisindeki iltihaplanmanın tedavisi için sünnet edilmek üzere ameliyata alındı.Doktor John Patterson, ameliyat sırasında ölümcül bir kanserle karşılaştığı için, Seaton'un penisini kestiğini savundu.BBC Türkçe'nin haberine göre, Seaton çifti ameliyatın yapıldığı hastaneye dava açmış ve taraflar miktarı açıklanmayan bir tazminat karşılığında duruşma yapılmadan anlaşmaya varmıştı.Seatonlar şimdi de Doktor Patterson'a tazminat davası açtı.Kentucky'de görülen davanın ilk duruşmasında Seaton'ın avukatı Kevin George, müvekkilinin artık bir erkek gibi hissetmediğini söyledi.George ayrıca, Patterson'ın ameliyattan önce müvekkilinde kanser olabileceğine dair hiçbir şey söylemediğini savundu.Associated Press'e göre, George, 'Müvekkilim kızgın çünkü Doktor Patterson kendisine hiç sormadan, bir seçenek sunmadan, diğer insanlarla konuşmasına izin vermeden penisini kesti' diye konuştu.Seaton'ın kasık fotoğrafını jüriye gösteren avukat, 'Gördüğünüz gibi hiçbirşey yok burada.' dedi.Doktor Patterson'ın avukatı Clay Robinson ise, müvekkilinin sadece kanserli dokunun bulunduğu penis ucunu kestiğini savundu. Avukat Robinson, daha sonra bir başka meslektaşının organın tamamını kestiğini ifade etti. Robinson, 'Seaton, bugün bu mahkemede aramızda. Çünkü Doktor John Patterson hayatını kurtardı' dedi. Seaton ve eşi, 'İşlev, sevgi ve duygusal yakınlık kaybı' nedeniyle miktarı açıklanmayan tazminat talep ediyor.Penis kanseri nadiren görülen bir hastalık. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre ABD'de bu yıl içinde 1360 yeni vaka görüldü ve bu vakaların 320'si ölümle sonuçlandı.