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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de patlayıcı alarmı

ABD'nin New York kentinde 29 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturmalar sürerken, New Jersey eyaletinde bir tren istasyonundaki çöp kutusunda patlayıcı madde dolu paket ele geçirildi.

19 Eylül 2016 14:45


ABD'nin New York kentinde cumartesi günü bir bombanın infilak etmesi sonucu 29 kişinin yaralandığı olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), gözaltına alınanlarla ilgili olarak şimdilik herhangi bir suçlamanın söz konusu olmadığını, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ABD'de New York saldırısının şoku sürerken pazartesi sabah erken saatlerde New Jersey eyaletindeki Elizabeth kentinde bir tren istasyonu yakınındaki çöp kutusunda içinde beş adet patlayıcının bulunduğu bir paket ele geçirildi. Paketi fark eden iki vatandaşın polisi araması üzerine olay yerine giden FBI görevlilerinin imha çalışmalarına başladığı, bu sırada patlayıcılardan birinin infilak ettiği bildirildi. Patlama sırasında yaralanma ya da hasar meydana gelmediği kaydedildi.

Elizabeth kenti Belediye Başkanı Christian Bollwage, başka patlamaların da meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Çok sayıda tren ve tramvay seferinde güzergah değişiklikleri yapılırken, alınan önlemlerden 2 bin 400 yolcu etkilendi.

Cumartesi günü New York'un Manhattan bölgesinde meydana gelen patlamada 29 kişi yaralanmış, dört sokak ötede içinde şarapnel parçaları bulunan bir düdüklü tencere ele geçirilmişti. Aynı gün New Jersey'de çöp kutusu içine yerleştirilmiş boru tipi bir bomba infilak etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD New YorkNew JerseyNew YorkSoruşturma BürosuElizabethFBIBelediye Başkanı Christian BollwageNew York ManhattanDeutsche Welle Türkçe AP/BK

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