ABD'de patlama; 29 yaralı

ABD'nin New York kentinde meydana gelen patlamada 29 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Patlamanın nedenine ve şekline ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Patlamanın gerçekleştiği noktada bulunanan düzeneği incelemele çalışmarı sürüyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Edinilen bilgiye göre, Manhattan'ın Chelsea semtinde 23. sokaktaki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın ardından olay yerine giden New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, gazetecilere yaptığı açıklamada "kasıtlı bir saldırı" olduğunu ancak patlamanın terör bağlantılı olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını söyledi.

New York Polis Teşkilatı terörle mücadele ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kentte güvenlik önlemleri ise artırıldı.

NYPD Şefi James O'Neill ise patlamanın doğalgazdan kaynaklanmadığını, 27. caddede ikinci bir patlama ihtimaline karşı inceleme başlatıldığını ifade etti.

Patlamaya çöp konteynerinin yakınında ya da içinde el yapımı bir patlayıcının neden olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, patlama konusunda bilgilendirildiğini belirtti. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ise hiçkimsenin ne olup bittiğini tam olarak bilmediğini ifade etti.

Aynı gün New Jersey eyaletinde yardım amaçlı düzenlecek koşu öncesinde çöp tenekesinin içine yerleştirilmiş bir bomba düzeneği patlamış, patlamada ölen ya da yaranan olmadığı bildirilmişti.