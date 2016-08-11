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Dünya

ABD’de patlama; 2 ölü, 31 yaralı

Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor

11 Ağustos 2016 23:15

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki bir apartmanda meydana gelen patlama ve yangında en az 2 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sputnik’in haberine göre, Maryland eyaleti sınırları içinde yer alan Silver Spring'de bulunan bir apartmanda gece geç saatlerde patlama olduğu ve yangın çıktığı, bir bölümü çöken binadaki patlamanın 2 kilometre uzaktan duyulduğu belirtildi. Binaya ait parçalar patlamadan sonra oldukça geniş bir alana dağıldı.

Olay yerine gelen itfaiye yetkilileri ilk belirlemelere göre 5 kişinin kayıp olduğunu, onlarca yaralının hastanelere götürüldüğünü söyledi. Ardından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin öldüğü, 31 yaralı bulunduğu duyuruldu. Yetkililer, enkaz altında özel eğitimli köpeklerle arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.​Patlama ve yangına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

 

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