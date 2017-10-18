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Dünya

ABD'de parkta silahlı saldırı; 3 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşanan olayda silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirildi

18 Ekim 2017 20:46

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan bir iş parkında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Baltimore’nin 20 mil kuzeydoğusunda bulunan Edgewood'daki Emmorton Business Park'ta yerel saatle sabah 9.30 civarında gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, iki yaralının durumu ise ciddiyetini koruyor.

ABD polisi, Maryland eyaletinde 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıya ilişkin aranan şüphelinin fotoğrafını yayınladı. Maryland eyaletindeki Harford kenti şerifi, 37 yaşında olduğu belirtilen şüphelinin fotoğrafını yayınladı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.

Saldırının ardından bölgede bulunan 5 okul binasının giriş çıkışlara kapatıldığı ifade edildi. 

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