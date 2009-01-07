ABD'de paket beklentisi ile piyasalar yükseldi

ABD borsaları, Fed'in Açık Piyasa Kurulu'nun toplantı tutanaklarının ekonominin görünümü hakkında olumsuz açıklamaları ardından hükümetin açıklaması beklenen ekonomik destek paketinin yarattığı beklentilerle yükseldi.



Yatırımcılar, yatırımlarını 1950'li yıllardan beri en büyük altyapı projelerini hayata geçirecek ekonomik destek planı teklifinin en çok teknoloji ve bilişim şirketlerine yarar sağlayacağı yönünde yönlendirdiler.



Microsoft hisseleri, şirketin 2008 sonuna kadar dünya çapında 28 milyon oyun konsolu sattığı ve rakibi Sony ile arasındaki farkı artırdığı yönündeki açıklamayla yüzde 1.2 yükselişle 20.76 dolar seviyesine ulaştı.



Fed'in 15-16 aralıkta yapılan toplantısının tutanakları ise çok düşük enflasyon seviyeleri hakkında uyarılar ve ekonominin görünümünün bir süre daha zayıf kalmaya devam edeceği yönünde görüşler içeriyordu.



Büyük nakit rezervleri yüzünden ekonomideki yavaşlamayı en iyi şekilde atlatması beklenen teknoloji şirketleri en iyi performansı gösteren hisselerden oldu. IBM ve Hewlett-Packard hisseleri sırasıyla yüzde 2.8 ve 8.2 yükseldi.



Emtia ve madencilik şirketleri de en çok yükselen şirketler arasındaydı, global emtia gösterge endeksi 28 Kasım'dan beri en yüksek seviyede kapanırken, değerli ve adi metaller, tarım bazlı emtia ve bazı enerji vadeli fiyatlarındaki yükseliş de artışa destek oldu. S&P emtia ve madencilik şirketleri endeksi ise yüzde 1.9 yükseldi.



Asya borsaları, ABD hükümetinin harcamalarını artırması ve vergi indiriminin etkisiyle doların değer kazanacağı,dolayısıyla Asya'nın ihracat ürünlerine olan talebi destekleyeceği beklentisiyle yükseldi.



Art arda sekizinci günde de devam eden yükseliş dalgası, Ekim 2007'den beri yaşanan en uzun süreli yükseliş olurken; ABD borsalarının artıda kapanması, hükümetlerin zor durumdaki sanayi kollarına yardım elini uzatması ve faiz indirimleri sonrasında kredi ve tahvil spread'lerinin daralması yükselişe destek verdi.



Dolar, Barack Obama'nın yakında 775 milyar dolarlık ekonomik destek paketini açıklayacağı beklentisiyle euro karşısında dördüncü günde de yükseldi.



Fed'in dün açıklanan toplantı tutanakları ise faizlerin sıfır ile 0.25 puan arasına indirilmesine rağmen, Fed yetkililerinin ABD ekonomisinin zayıflamaya devam edebileceği beklentisinde olduğunu gösterdi. Toplantı tutanakları, ABD Hazinesi'nin büyük borçlanmalar yapması gerektiği beklentisini desteklerken ve uzun vadeli ABD devlet tahvilleri üzerindeki baskı altındaydı.



Bankacılar artan küresel risk iştahına paralel dolar/TL'nin 1.50 seviyesinin altını deneyebileceğini, faiz tarafında ise yönün aşağı olmakla birlikte iyimserliğin ivme kaybederek devam edebileceğini belirttiler.



Bankalararası piyasanın dünkü spot kapanışında en iyi dolar alış ve satış kotasyonları 1.5180/1.5205 TL olurken, dolar bu sabah ilk işlemlerde 1.5075/1.5145 TL seviyesinden açıldı.



HSBC Stratejisti Fatih Keresteci bu sabah yayımladığı raporda, "Hisse senedi endeksleri ve emtia fiyatları artış eğilimini korurken ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile Japon Yeni'ndeki değer kaybı da devam ediyor. Gelişmekte olan piyasalara yönelik ilgi fiyatlardan rahatlıkla izlenebiliyor. ABD Başkanı Obama'nın yeni teşvik paketine ilişkin iyimser beklentiler, en kötü senaryonun geçmişte kaldığına ilişkin inanışlar ve yıl başı nedeniyle ortaya çıkan psikolojik iyimserliğin bu eğilimde belirleyici olduğu kanaatindeyiz. Türkiye özelinde Merkez Bankası'ndan beklenen yeni faiz indirimleri ve tarihi gecikse de var olan IMF anlaşması beklentisi ilave bir olumlu etki yaratıyor" dedi.



Türkiye Masası Şefi Rachel van Elkan başkanlığındaki Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, 8 Ocak'ta Ankara'da resmi temaslarına başlayacak.



Tahvil/bono piyasasında 23 Haziran 2010 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi dün işlem bazında en düşük yüzde 15.42 seviyesine geriledi. Faiz en son 22 Mayıs 2006'da bu seviyeden işlem görmüştü. Aynı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 15.85 olurken, valörlü işlemlerde kapanış yüzde 15.56 seviyesinden kapandı. Tahvil/bono piyasasında işlem hacmi dün 2.043 milyar TL oldu.



Keresteci, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün ABD'de açıklanacak öncü istihdam verileri dışında önemli bir dış kaynaklı veri görünmüyor. Türk mali piyasalarındaki iyimserlik devam edecektir. Dolar/TL kurunun kademeli bir şekilde psikolojik nitelikteki 1.50 seviyesini aşağı yönde test etmesi olası duruyor. Hisse senedi ve faiz cephelerindeki iyimserlik ivme kaybetmekle birlikte devam edebilir. Küresel mali piyasaların son günlerde izlediği seyir, sorunların tamamıyla geride kaldığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Makroekonomik veriler olumsuz yönde gelmeye devam ederken küresel resesyonun bir süre daha süreceği öngörülüyor.





