ABD'de pabuç protestosu

ABD Başkanı Bush'a Irak'taki basın toplantısında
bir gazetecinin ayakkabı atması, savaş karşıtlarının simgesi haline
geldi. Savaş karşıtı "Code Pink" (Pembe Kod) grubu, ölen Iraklıların
isimlerini birer çift ayakkabının üzerine yazarak başkent sokaklarına
döşedi. ABD'nin başkenti Washington DC'deki eylemde halkın bağışladığı
ayakkabılara bir bir isimler yazıldı , etiketlendi. Öte yandan
ayakkabılı protesto eyleminin başrolündeki isim olan El Zeydi Irak
parlamentosundan hakkında af kararı çıkmasını talep etti.