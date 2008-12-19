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Dünya

ABD'de pabuç protestosu

Savaş karşıtı "Code Pink" grubu, ölen Iraklıların isimlerini ayakkabınların üzerine yazarak Washington sokaklarına döşedi.

19 Aralık 2008 02:00

ABD Başkanı Bush'a Irak'taki basın toplantısında bir gazetecinin ayakkabı atması, savaş karşıtlarının simgesi haline geldi. Savaş karşıtı "Code Pink" (Pembe Kod) grubu, ölen Iraklıların isimlerini birer çift ayakkabının üzerine yazarak başkent sokaklarına döşedi. ABD'nin başkenti Washington DC'deki eylemde halkın bağışladığı ayakkabılara bir bir isimler yazıldı , etiketlendi. Öte yandan ayakkabılı protesto eyleminin başrolündeki isim olan El Zeydi Irak parlamentosundan hakkında af kararı çıkmasını talep etti.

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