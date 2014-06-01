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Dünya

ABD'de özel uçak düştü: Yedi ölü

Kalkıştan kısa bir süre sonra alev alan uçağın ormanlık arazide düştüğü belirtildi

01 Haziran 2014 15:15

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Bedford kentinde ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri uçakların yanı sıra sivil uçakların da iniş kalkış yapabildiği Hanscom havalimanından kalkan özel bir jet kalkıştan bir süre sonra ormanlık alana düştü.

Amerikan Federal Havacılık Kurumu (FAA) B Gulfstream IV tipi uçakta bulunan yedi kişinin öldüğünü açıkladı.

Kalkıştan kısa bir süre sonra alev alan uçağın ormanlık arazide düştüğü belirtildi.

Massachusetts eyaletinin başkenti olan Boston'a yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan ve Boston Logan Havalimanı'nın yedek havalimanı konumunda bulunan Hanscom Havalimanı'ndan kalkan B Gulfstream IV tipi uçağın düşmesi ile ilgili ABD Ulusal Hava Taşımacılığı Güvenlik Dairesi soruşturma başlattı.

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