ABD'de özel okuldan öğrencilere kurşun geçirmez malzeme satışı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir özel okul, silahlı okul baskınlarında öğrencilerin 'kendilerini koruyabilmeleri' için, onlara kurşun geçirmez paneller satmaya başladı.

120 dolara satılan bu panellerin okul çantalarına yerleştirilerek kullanılabileceği duyuruldu.

Florida Hristiyan Okulu yönetimi, bu kurşun geçirmez çantalar sayesinde öğrencilere, "daha yüksek seviyede koruma sağlamak istediklerini" açıkladı.

Okul müdürü George Gulla, yerel basına verdiği demeçte, "Böyle bir olaya yakalanıp, 'keşke' demektense hazırlıklı olmayı tercih ederim" dedi.

Gulla, panellerin isteğe bağlı olarak satıldığını da söyledi.

Okul yönetimi silahlı okul baskınlarına yönelik tatbikatlar yaptığında, panellerin çantanın sırt yerine göğüs bölgesine takılmasını da tavsiye ediyor.

Amerika'da bazı firmalar kurşun geçirmez çanta üretiyor.