ABD'de 'özel af' tartışması

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğiyle ilgili ABD'deki soruşturma devam ederken, Başkan Donald Trump'ın kendisiyle ilgili "başkanlık özel affı" çıkarabileceğini ifade etmesi ülkede hukuk tartışmalarını başlattı.

Trump, Pazartesi günü Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Birçok hukukçunun da belirttiği üzere, kendim hakkında mutlak bir şekilde af çıkarma hakkım bulunuyor, ama yanlış bir şey yapmadıysam bunu neden yapayım ki?" ifadelerini kullandı.

Moskova yönetiminin seçimleri Trump lehine manipüle ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ABD Başkanına kadar uzanma ihtimali var.

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibinde yer alan Demokrat Partili 13 Kongre üyesini "öfkeli" ve "kafası karışık" olarak nitelendiren ABD Başkanı, yaşananları da "cadı avı" olarak değerlendirdi.

Bunu takiben yeni bir mesaj daha yayınlayan Trump, Özel Yetkili Savcı Mueller'in göreve getirilişi ile ilgili olarak "anayasaya aykırı" ifadesini kullandı. Başkan, "Buna rağmen oyuna karışmıyoruz, çünkü Demokratların aksine, biz yanlış bir şey yapmadık" açıklamasında bulundu.

Yetki tartışmaları

Trump'ın bugünkü mesajları üzerine ABD'de hukukçular, Rusya soruşturması sonrası kusurlu bulunması durumunda gerçekten sadece Başkan'ın yetkisi dahilinde olan "özel affı” kendisi için işletip işletemeyeceği tartışmaları başladı.

Başkan'ın avukatlarından ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Pazar günü ABC televizyonuna yaptığı değerlendirmede, eğer gerekli görürse Trump'ın kendini affedebileceğini ama bunu "yapacağını zannetmediğini" belirtti.

Ancak Demokrat Partililier bu değerlendirmeye karşı çıkıyor. Demokrat Partili Temsiciler Meclisi üyesi Ted Deutch, Trump'ın Twitter mesajına aynı platformdan yanıt vererek, "Bir şeyi hatırlatmama izin verin, monarşik bir yönetim altında yaşamıyoruz ve siz de kral değilsiniz" ifadesini kullandı.

Harward Üniversitesi anayasa hukuku profesörü Laurence Tribe da Trump'ın sözlerini "gülünç" ve "yasal fantezi" olarak değerlendirdi.

"Azil süreci başlayabilir"

Trump'ın avukatı Giuliani, ayrıca NBC televizyonuna verdiği bir röportajda Başkan'ın kendisini affetmesini beklemediğini kaydetti ve "Kendini affetmesi akla hayale sığmaz ve yaşanması durumunda doğrudan azil süreci başlatılabilir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, "özel af yetkisini geçtiğimiz dönemde birkaç kere kullanmıştı. Trump, seçim döneminde kampanya finansmanı kurallarında hile yaptığı kanıtlanan muhafazakar Dinesh D'Souza'yı affetti. Başkan ayrıca seçim döneminde kendisine destek veren ve "ırkçı fişleme" yaptığı gerekçesiyle mahkûm olan Arizona eyaleti şerifi Joe Arpaio'yu da geçen sene affetmişti.

AP,rtr/ÇÖ,GY

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