ABD’de oyuncak tabancalı çocuğu öldüren polise ceza verilmedi!

ABD’nin Cleveland eyaletinde oyuncak tabanca ile oynayan 12 yaşındaki siyahi Tamir Rice'ı vurarak öldüren polise, savcının cinayeti ‘insan hatası’ olarak değerlendirme üzerine ceza verilmedi.

Birgün’ün haberine göre Cleveland'da 12 yaşındaki Tamir Rice'ın, Kasım 2014'te polis memuru Tim Loehmann tarafından öldürüldüğü davada büyük jüri kararı açıklandı. Kararı okuyan Savcı Timothy McGinty, "Polis memurları Garmback ve Loehmann'ın eylemleri suç değil" dedi.

McGinty delilin suç eyleminin polis tarafından yapıldığını göstermediğini ifade etti. Rice'ın ölümünün 'insan hatası' olduğunu kaydeden savcı McGinty, olayın iletişimsizlik sonucu meydana geldiğini söyledi. Jüri kararına göre, Loehmann ve ortağı Frank Garmback, Rice'ın ölümünden dolayı cezai suçlamayla karşı karşıya kalmayacak.

Polis Loehmann'ın, parkta oynayan Rice'ın elindeki oyuncak tabancayı gerçek sandığı ileri sürülmüştü. Polis, çocuğun elindekinin oyuncak olduğunu gösteren turuncu bandı olmadığını savunmuştu.

ABD'de oyuncak tabancalarda turuncu bant bulunuyor. Polis, Tamir'in silahında turuncu bant olmadığını savundu.

Rice'ın ailesi ve aktivistler ise jürinin kararına tepki göstererek polis memurunun 'cinayet' suçundan yargılanmasını ve Adalet Bakanlığı'na olayla ilgili soruşturma açmasını istiyor. Tamir'in ailesi, savcı McGinty'nin büyük jürinin kararını kötüye kullanmasının acılarını artırdığını söylüyor.​

Ailenin avukatı ise üzgün olduklarını ancak karara şaşırmadıklarını söyledi. Siyahların orantısız polis şiddetine maruz kalmaları ve şüpheli polislerin çoğu zaman soruşturmaya dahi tabi tutulmadan cezasız kalmaları ABD'de sıkça yaşanan bir durum.

Ülkenin pek çok şehrinde siyahların yaşam hakkını savunan (#BlackLivesMatter) büyük çaplı gösteriler düzenleyerek soruna dikkat çekmeye çalışıyor.​