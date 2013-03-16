T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de otoparka uçak düştü

ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçağın bir otoparka düşmesi sonucu en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

16 Mart 2013 10:04

Florida'da çift motorlu küçük bir uçak, kalkıştan hemen sonra meydana gelen arıza nedeniyle yakınlardaki bir otoparka düştü. İlk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sırasında otoparkta bulunan çok sayıda araç da alev aldı.

Fort Lauderdale Belediye Başkanı Jack Seiler, çift motorlu Piper Navajo tipi uçakta kalkıştan hemen sonra teknik bir sorun meydana geldiğini, uçağın havaalanına dönerken yakınlardaki bir otoparka çakıldığını söyledi.

Otoparkta bulunan çok sayıda aracın alev aldığı, pilotun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yetkililer, otoparkta ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade etti.

ETİKETLER

abdotoparkuçakkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24