ABD'de otoparka uçak düştü

Florida'da çift motorlu küçük bir uçak, kalkıştan hemen sonra meydana gelen arıza nedeniyle yakınlardaki bir otoparka düştü. İlk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sırasında otoparkta bulunan çok sayıda araç da alev aldı.

Fort Lauderdale Belediye Başkanı Jack Seiler, çift motorlu Piper Navajo tipi uçakta kalkıştan hemen sonra teknik bir sorun meydana geldiğini, uçağın havaalanına dönerken yakınlardaki bir otoparka çakıldığını söyledi.

Otoparkta bulunan çok sayıda aracın alev aldığı, pilotun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yetkililer, otoparkta ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade etti.