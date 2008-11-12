ABD’de otomotiv sanayi alarm veriyor

ABD ekonomisindeki her 10 istihdamın birisini sağlayan otomotiv sanayi, küresel finansal kriz nedeniyle zor durumda bulunuyor.
Amerikan otomotiv sanayinin merkezi Michigan'ın eyalet valisi Jennifer Granholm, otomotiv sanayisinin çok sıkıntılı bir durumda bulunduğunu belirterek, bu nedenle hükümetin, sektörü ayakta tutabilmek için çok hızlı davranması gerektiğini, kurtarma paketinden sektöre düşen payın hemen verilmesini istedi. Nancy Pelosi'den oto sanayisine destekABD sanayisinin ikonu GM zorda
ABD ekonomisindeki her 10 istihdamın birisini otomotiv sektörünün sağladığını vurgulayan vali Granholm, sektörün batması halinde, bunun bütün ülke ekonomisini etkileyeceğini ifade etti.