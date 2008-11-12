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Ekonomi

ABD’de otomotiv sanayi alarm veriyor

ABD ekonomisindeki her 10 istihdamın birisini sağlayan otomotiv sanayi, küresel finansal kriz nedeniyle zor durumda bulunuyor.

12 Kasım 2008 02:00

ABD ekonomisindeki her 10 istihdamın birisini sağlayan otomotiv sanayi, küresel finansal kriz nedeniyle zor durumda bulunuyor.

Amerikan otomotiv sanayinin merkezi Michigan'ın eyalet valisi Jennifer Granholm, otomotiv sanayisinin çok sıkıntılı bir durumda bulunduğunu belirterek, bu nedenle hükümetin, sektörü ayakta tutabilmek için çok hızlı davranması gerektiğini, kurtarma paketinden sektöre düşen payın hemen verilmesini istedi.

Nancy Pelosi'den oto sanayisine destek

ABD sanayisinin ikonu GM zorda

ABD ekonomisindeki her 10 istihdamın birisini otomotiv sektörünün sağladığını vurgulayan vali Granholm, sektörün batması halinde, bunun bütün ülke ekonomisini etkileyeceğini ifade etti.

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