ABD’de otomotiv sanayi alarm veriyor

Nancy Pelosi'den oto sanayisine destek

ABD sanayisinin ikonu GM zorda

Amerikan otomotiv sanayinin merkezi Michigan'ın eyalet valisi Jennifer Granholm, otomotiv sanayisinin çok sıkıntılı bir durumda bulunduğunu belirterek, bu nedenle hükümetin, sektörü ayakta tutabilmek için çok hızlı davranması gerektiğini, kurtarma paketinden sektöre düşen payın hemen verilmesini istedi.ABD ekonomisindeki her 10 istihdamın birisini otomotiv sektörünün sağladığını vurgulayan vali Granholm, sektörün batması halinde, bunun bütün ülke ekonomisini etkileyeceğini ifade etti.