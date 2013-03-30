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Dünya

ABD'de ötenazi cinayetine tahliye

ABD'de hasta eşini acılarına son vermek için vurarak öldüren 86 yaşındaki bir adam, duygusal bir duruşmanın ardından şartlı salıverildi

30 Mart 2013 10:00

ABD'de mahkeme, hasta eşini öldüren 86 yaşındaki George Sanders'ın şartlı tahliyesine karar verdi. Duygusal anların yaşandığı duruşmada Sander, çektiği acılar nedeniyle eşinin kendisini öldürmesi için yalvardığını söyledi.

Phoenix kentinde yapılan duruşmada yargıç, 9 Kasım 2012'de 81 yaşındaki eşini başından vuran II. Dünya Savaşı gazisi George Sanders'ın şartlı tahliyesine karar verdi.

İlk kez 1969 yılında Multiple Sclerosis (MS) teşhisi konulan eşi Virginia Sanders'ın rahat etmesi için Phoenix'in hemen dışındaki bir emekliler köyüne taşındıklarını belirten Sanders, eşinin hastalığının yıllar içinde ilerlediğini ve ayaklarından birinin kangren olduğunu ifade etti.

Sanders sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşadığımız tüm güçlüklere karşın birbirimizi çok seviyorduk. Gece gündüz başından ayrılmadan baktım eşime. Ancak ayağı kangren oldu. Doktorlar, önce ameliyatla ayağının kesileceğini, daha sonra bir bakımevine yerleştirileceğini söyledi. Virginia, ameliyat olmak istemedi ama çektiği acı o kadar büyüktü ki onu öldürmem için bana yalvardı" dedi.

Yaşlı adamın eşi Virginia, vurulduktan birkaç gün sonra hastanede hayata veda etmişti.

Suçlu olduğunu kabul eden Sanders, kasten adam öldürmekle yargılanıyordu.

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